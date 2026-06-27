Futebol

Resultado do Grenal sub-20: Inter se classifica para a final

Jogo terminou em 4 x 2

Escrito por Anny Malagolini
grenal sub-20 Foto: Nathan Bizotto/Internacional.

O Internacional está na final do Campeonato Gaúcho Sub-20. Na manhã deste sábado (27), o Colorado venceu o Grêmio por 4 a 2, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, e confirmou a classificação com um placar agregado de 5 a 2, já que havia triunfado por 1 a 0 no jogo de ida do Grenal.

A equipe comandada por Leonardo Ramos mostrou superioridade ao longo da partida e contou com gols de João Victor, João Bezerra, João Kempes e Raykkonenn. Pelo lado gremista, Vagner e Ryan balançaram as redes.

Com o resultado, o Inter aguarda agora o vencedor da outra semifinal entre Juventude e São José-RS para conhecer seu adversário na decisão do estadual.

Como foi o jogo do Grenal

Precisando apenas de um empate para avançar, o Internacional abriu o placar do jogo aos 22 minutos do primeiro tempo. Após roubada de bola no meio-campo, João Bezerra encontrou João Victor livre, que finalizou de pé esquerdo na saída do goleiro.

O Grêmio reagiu aos 26 minutos. Vagner aproveitou cruzamento rasteiro na pequena área e deixou tudo igual, mantendo o Colorado em vantagem no confronto pelo resultado agregado.

Na segunda etapa, o Inter voltou mais agressivo e retomou a dianteira aos 15 minutos. João Victor fez boa jogada pela direita e cruzou para João Bezerra completar para as redes.

Seis minutos depois, aos 21, João Kempes aproveitou rebote do goleiro João Victor após finalização de João Bezerra e ampliou para 3 a 1.

O Grêmio ainda tentou reagir. Aos 30 minutos, Ryan acertou um belo chute de primeira e diminuiu a diferença para 3 a 2, reacendendo as esperanças gremistas.

Nos acréscimos, porém, o Internacional definiu a classificação. Luiz Felipe invadiu a área e rolou para Raykkonenn, que apenas empurrou para o gol e fechou o placar em 4 a 2.

Confusão marcou os minutos finais

Após o quarto gol colorado, o clássico terminou em clima tenso. Aos 48 minutos do segundo tempo, jogadores das duas equipes se envolveram em uma confusão generalizada.

Na sequência, o árbitro expulsou Raykkonenn, do Internacional, e Higor, do Grêmio, ambos com cartão vermelho direto.

Apesar da confusão, o apito final confirmou a classificação colorada para a decisão do Campeonato Gaúcho Sub-20.

Placar final
Internacional 4 x 2 Grêmio
Gols do Inter: João Victor, João Bezerra, João Kempes e Raykkonenn.
Gols do Grêmio: Vagner e Ryan.
Placar agregado: Internacional 5 x 2 Grêmio.

Agora, o Colorado aguarda a definição da outra semifinal para conhecer seu adversário na grande final do Gauchão Sub-20.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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