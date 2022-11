Descubra como assistir ao último jogo do Grupo B da Copa do Mundo entre Estados Unidos e a República Islâmica do Irã, no Catar.

Horário do jogo dos Estados Unidos x Irã na fase de grupos da Copa do Mundo 2022

Horário do jogo dos Estados Unidos x Irã na fase de grupos da Copa do Mundo 2022

Os Estados Unidos jogam sua última partida do Grupo B da Copa do Mundo 2022 contra a República Islâmica do Irã na terça-feira, 29.

Os Estados Unidos empataram os dois primeiros jogos - 1 a 1 contra o País de Gales e ficaram no 0 a 0 com a Inglaterra -, então apenas uma vitória será suficiente para os homens de Gregg Berhalter se quiserem chegar à fase eliminatória.

Isso porque o Irã marcou uma vitória por 2 a 0 sobre o País de Gales em sua segunda partida, deixando o time com três pontos, um à frente dos EUA. A Inglaterra lidera o grupo com quatro pontos.

As duas seleções se enfrentaram apenas uma vez antes no torneio, na Copa do Mundo de 1998 na França, com o Irã conquistando uma vitória por 2 a 1.

Continue lendo para descobrir como assistir a última disputa da fase de grupos com o jogo dos EUA x Irã no Catar.

Onde assistir e horário do jogo dos Estados Unidos x Irã na Copa do Mundo

Onde: Estádio Al Thumama

Horário: 16h

TV: SporTV (TV fechada e paga) e do FIFA (online e de graça)

A matemática é simples neste jogo também: o vencedor continua e o perdedor vai para casa. Um empate, por sua vez, eliminaria os EUA, mas não o Irã, que ainda avançaria se o País de Gales não vencesse.

O fato de o Irã ainda ter uma chance é surpreendente, dada a derrota por 6 a 2 para a Inglaterra na estreia. Mas gols oito e 11 minutos nos acréscimos contra um time de 10 jogadores do País de Gales está em segundo lugar no grupo com três pontos, um à frente dos EUA

Quem o Brasil pega nas oitavas de final da Copa do Mundo

Qual é a escalação do Irã para a Copa do Mundo de 2022 no Catar?

Para a Copa do Mundo do Catar 2022, o Irã, e o técnico Dragan Skocic, convocou os seguintes jogadores:

Goleiros: Hossein Hosseini, Alireza Beiranvand, Amir Abedzadeh, Sayedpayam Niazmand

Defensores : Majid Hosseini, Hossein Kanani, Shojae Khalilzadeh, Morteza Pouraliganji, Sadegh Moharrami, Ramin Rezaeian, Milad Mohammadi, Abolfazl Jalali

Meio -campistas : Ehsan Hajsafi, Saeid Eztolahi, Ahmad Nourollahi, Vahid Amiri

Atacantes: Saman Ghoddos , Alireza Jahanbakhsh, Ali Gholizadeh, Mehdi Torabi, Sardar Azmoun, Karim Ansarifard, Medhi Taremi,

Qual é a seleção dos EUA para a Copa do Mundo de 2022 no Catar?

Para a Copa do Mundo do Catar 2022, os Estados Unidos, o técnico Gregg Berhalter convocou os seguintes jogadores:

Goleiros : Ethan Horvath, Matt Turner, Sean Johnson

Defensores : Cameron Carter Vickers, Shaq Moore, Aaron Long, Walker Zimmerman, DeAndre Yedlin, Sergiño Dest, Joe Scally, Antonee Robinson e Tim Ream.

Meio -campistas : Brenden Aaronson, Kellyn Acosta, Tylder Adams, Luca de la Torre, Weston McKennie, Yunus Musa, Cristian Roldan

Atacantes : Jesús Ferreira, Jordan Morris, Christian Pulisic, Giovanni Reyna, Josh Sargent, Tim Weah, Haji Wright

Irã pede expulsão dos EUA da Copa do Mundo

De acordo com a CNN internacional, a mídia estatal do Irã pediu que os EUA fossem expulsos da Copa do Mundo de 2022 depois que a Federação de Futebol dos EUA mudou a bandeira do Irã em suas plataformas de mídia social para mostrar apoio aos manifestantes no Irã.

A federação exibiu temporariamente a bandeira nacional do Irã em suas contas oficiais do Twitter, Instagram e Facebook sem o emblema da República Islâmica.

A US Soccer disse à CNN no domingo que queria mudar a bandeira oficial por 24 horas para mostrar “apoio às mulheres no Irã que lutam pelos direitos humanos básicos”, mas sempre planejou voltar à bandeira original.

Um porta-voz do Departamento de Estado disse à CNN que não coordenou com o US Soccer a decisão do órgão esportivo de mudar a bandeira do Irã em suas contas de mídia social para mostrar apoio aos manifestantes no Irã .

“Esperamos uma partida tranquila e competitiva dentro de campo. Os Estados Unidos continuam a encontrar maneiras de apoiar o povo iraniano diante da violência patrocinada pelo Estado contra as mulheres e uma repressão brutal contra manifestantes pacíficos”, disse o Departamento de Estado à CNN.

Leia também:

Richarlison jogou em quais times e quantos gols ele tem na seleção?

Seleções eliminadas da Copa do Mundo até agora; lista atualizada da FIFA Qatar 2022