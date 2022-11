Richarlison jogou em quais times e quantos gols ele tem na seleção?

Depois de marcar os dois gols do Brasil na estreia da seleção na Copa do Mundo do Qatar contra a Sérvia no dia 24 de novembro, o atacante Richarlison ganhou milhões de seguidores nas redes sociais e ficou nos trending topics do Twitter. Para quem não acompanha futebol, a fama pode parecer repentina, mas o fato é que o camisa 9 do Brasil já tem uma atuação de destaque dentro e fora dos campos há bastante tempo, inclusive pela seleção.

LEIA TAMBÉM: Qual o salário de Richarlison? Veja os valores do jogador da Seleção

Richarlison jogou em quais times?

Richarlison nasceu no interior do Espírito Santo, na cidade de Nova Venécia, e antes de chegar ao Tottenham Hotspur e à seleção brasileira, passou por times brasileiros e estrangeiros. Foi na cidade em que nasceu que ele começou a carreira de jogador, atuando pelo Real Noroeste. Mas foi no América-MG que o “pombo”, apelido que ganhou por causa de uma música, teve a primeira experiência como atleta profissional.

Quando defendia o Coelho, em 2015, Richarlison foi revelação da série B do Campeonato Brasileiro e, por isso, chamou a atenção do Fluminense. Na época, a contratação de R$ 10 milhões chegou a ser questionada pela torcida do Tricolor das Laranjeiras, mas o jogador que atualmente tem 25 anos defendeu o clube carioca nas temporadas de 2016 e 2017 antes de ser transferido para a Europa. Por lá, seu primeiro clube foi o Watford.

Três temporadas mais tarde, Richarlison passou a defender o Everton, da cidade de Liverpool, e acabou virando ídolo da torcida. O Tottenham Hotspur, time atual do atacante, pagou 50 milhões de libras (o que hoje corresponde a quase 327 milhões de reais) para ter o pombo no seu elenco.

A contratação foi feita em julho de 2022 e o salário atual do jogador, segundo informações do jornal britânico The Sun, é de 134 mil libras por semana, ou 535 mil libras por mês (aproximadamente R$ 3,5 milhões na cotação atual).

Quantos gols Richarlison tem pela Seleção Brasileira?

Em 2017, Richarlison foi convocado pelo então técnico da seleção sub-20, Rogério Micale, para disputar o Sul-Americano. O Brasil ficou em quinto lugar na competição. No profissional, Richarlison usou a amarelinha pela primeira vez como titular em setembro de 2018, em um amistoso contra El Salvador, e marcou dois gols.

A conquista da Copa América de 2019 veio depois que Richarlison desfalcou a equipe por causa de uma caxumba. Mas retornou na fase final e no último jogo o atacante fez o último dos três gols do Brasil, ajudando a conquistar o título. Em 2021, ele foi o artilheiro da seleção na conquista dos Jogos Olímpicos de Tóquio, com cinco gols e, no mesmo ano, atuou na Copa América disputada no Brasil. Na ocasião, a seleção perdeu a final para a Argentina no Maracanã.

Até agora, Richarlison distputou 39 partidas pelo Brasil e fez 19 gols pela seleção principal entre amistosos e partidas oficiais. Em 2022, ninguém marcou mais com a amarelinha do que ele – são 9 gols na temporada, contando os da estreia na Copa do Qatar.

Engajamento com causas sociais

Fora dos campos, Richarlison também tem uma atuação memorável. Frequentemente, se posiciona nas redes sociais sobre causas importantes como racismo, violência contra a mulher e meio ambiente. Mais do que isso, ele colabora com trabalhos sociais em Nova Venécia, onde nasceu e, segundo o jornal O Globo, doa 10% do salário para uma instituição que acolhe pacientes com câncer na cidade de Barretos, interior de São Paulo.

Durante a pandemia, foi embaixador do programa USP Vida e convocou atletas, pessoas físicas e jurídicas a fazerem doações para as pesquisas e ações da Universidade de São Paulo no combate à Covid-19. Antes, em 2017, o atacante doou uma camisa autografada para ajudar a custear a cirurgia de um homem de Recife-PE, que sofria de Parkinson. Foi ele mesmo que se ofereceu para ajudar após ter conhecimento da campanha de arrecadação de dinheiro.

Apelido de “Pombo”

Richarlison ganhou o apelido de “Pombo” em 2018 por causa de uma música. Na época, ele publicou um vídeo imitando a ave – a imitação era a coreografia do hit “Dança do Pombo”, de MC Faísca e Os Perseguidores. A publicação viralizou e ele acabou adotando o apelido – passou a comemorar gols com a dancinha e a usar a onomatopeia “pru” (que imita o som emitido pelo animal) nas redes sociais.

Seleção do DCI:

Time da Suíça é bom? Conheça o 2º adversário do Brasil na Copa do Mundo

Quando começa as oitavas de final da Copa do Mundo 2022 no Catar