Horário e onde assistir jogo do Londrina x Athletico-PR hoje – 03/02

Valendo a quarta rodada do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR visita o Londrina nesta quinta-feira, 03/02, a partir das 21h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio do Café. Com transmissão ao vivo na TV aberta, saiba como assistir e horários do jogo do Athletico-PR hoje.

Horário do jogo do Athletico-PR hoje O jogo nesta quinta, a partir das nove e meia da noite, vai passar na TV Assembleia, disponível somente para o estado do Paraná no canal aberto, além da TV NSports, plataforma de pay-per-view por assinatura. O canal da TV Assembleia é no canal 10.2 para Curitiba e Região Metropolitana e pelo canal legislativo na Net/Claro em todas as regiões do Paraná. O serviço de streaming está disponível apenas no site oficial (www.tvnsports.com.br) por diferentes valores na opção de compra.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

TV: TV Assembleia (PR)

LiveStream: TV NSports

O Londrina vem surpreendendo cada vez mais no Campeonato Paranaense. Em terceiro lugar com 9 pontos, o elenco pode assumir a liderança se vencer o jogo desta quinta-feira, deixando Coritiba e Operário para trás e garantindo a vantagem para si. No torneio, o time tem três vitórias.

Enquanto isso, o Athletico-PR aparece em 5º lugar com apenas 3 pontos conquistados, isto é, só venceu uma partida e empatou as outras duas. Dessa maneira, o elenco de aspirantes promete dar o melhor de si em campo nesta quinta para levar para Curitiba os três pontos em seu favor e, assim, alcançar o G-4.

Escalação do Londrina x Athletico-PR

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo de hoje.

Provável escalação do jogo do Londrina hoje: Matheus Nogueira; Samuel Santos, Saimon, Augusto, Felipe Viera; João Paulo, Ratinho, Mossoró, Caprini; Marcelinho, Douglas Coutinho

Provável escalação do jogo do Athletico-PR hoje: Anderson; Matheus Felipe, Luan Patrick, Lucas Fasson, Julimar; Pablo Salles, Juninho, Pedrinho, João Pedro, Jader; Rômulo



