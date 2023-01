Horário e onde assistir jogo do Santos na Copinha 2023 hoje (22/01)

Depois de um longo caminho, Santos e América Mineiro vão disputar a vaga para a final da Copinha neste domingo. Na Vila Belmiro, a semifinal vai começar às 21h (Horário de Brasília). O jogo do Santos hoje saiba onde assistir ao vivo.

O América vem de vitória em cima do Ituano nas quartas, enquanto o Peixe ganhou do Fortaleza.

Qual canal vai passar o jogo do Santos na Copinha hoje

O jogo do Santos na Copinha hoje vai passar na Rede Vida e SporTV às 21h, horário de Brasília.

Na TV aberta, a Rede Vida exibe a semifinal entre América e Santos neste domingo para todos os estados do Brasil ao vivo e de graça. Basta sintonizar o televisor e curtir as emoções da Copinha.

Para aqueles que estão acostumados na TV fechada, é só ligar no SporTV para assistir. No entanto, a emissora só está disponível em operadoras de canais por assinatura.

Online, a opção é o site da Rede Vida para assistir a retransmissão das imagens de graça e o GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes.

Caminho do Santos até a semifinal

O caminho do Santos foi mais difícil do que o torcedor poderia prever. Na primeira fase o time ficou em segundo lugar com seis pontos, conquistados em duas vitórias e uma derrota.

Depois, passou pelo São Bernardo na segunda fase, o Bahia na terceira fase, Água Santa nas oitavas e por fim o Fortaleza nas quartas de final.

Santos 3 x 1 São Raimundo RR

Falcon 0 x 2 Santos

Santo André 3 x 0 Santos

EC São Bernardo 1 x 2 Santos

Santos 4 x 0 Bahia

Santos 1 x 0 Água Santa

Santos 2 x 1 Fortaleza

Quem vai jogar a final?

Santos ou América vão enfrentar o Palmeiras na grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Atual campeão, o Verdão chega para buscar o bicampeonato do torneio de base.

Se o Peixe vencer, vai acontecer a reedição da final passada, onde Palmeiras e Santos se enfrentaram no Allianz Parque com vitória do alviverde. Se isso acontecer, o Santos terá que se desdobrar para bater a ótima campanha do Palmeiras até aqui.

A final da Copinha vai ser no dia 25 de janeiro, quarta-feira, sem horário e local definidos pela FPF.

