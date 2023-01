Pela primeira rodada da Copinha, as equipes de Coritiba e São José RS se enfrentam nesta terça-feira com transmissão ao vivo

Horário e transmissão do jogo do Coritiba hoje na Copinha - 03/01/2023

Quer saber onde assistir ao jogo do Coritiba hoje na Copinha? Diante do São José, o Coxa estreia na competição de base nesta terça-feira, 03 de janeiro, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, na primeira rodada do grupo 16. Com a bola rolando às 15h15 (horário de Brasília), confira onde vai passar o jogo do Coxa hoje.

O Coritiba busca o primeiro troféu na Copinha em sua história.

Como assistir jogo do Coritiba hoje na Copinha O jogo do Coritiba hoje não tem transmissão na TV, mas é possível assistir no Youtube do Paulistão de graça a partir das 15h15 (Horário de Brasília). De acordo com o calendário da FPF, nenhuma emissora vai transmitir a partida entre Coritiba e São José na primeira rodada da Copinha hoje. Por isso, o torcedor deve sintonizar no canal do Paulistão no Youtube para acompanhar o duelo.

O torcedor não precisa ser assinante para assistir, muito menos inscrito.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão começa a partir das 14h15, horário local.

Qual é o grupo do Coritiba na Copinha de 2023?

Eliminado na segunda fase na temporada passada, o Coritiba está no grupo 16 este ano ao lado de Flamengo (São Paulo), Guarulhos e São José (Rio Grande do Sul).

Com a cidade-sede em Guarulhos, o sorteio foi determinado por sorteio da Federação Paulista de Futebol. As cento e oito equipes foram divididas entre 32 grupos, onde disputam por pontos corridos as três rodadas.

Os dois primeiros de cada grupo avançam para a segunda fase, onde o primeiro joga contra o segundo da chave ao lado, e o segundo contra o primeiro, e assim sucessivamente.

GRUPO 16

1 Coritiba

2 Flamengo SP

3 Guarulhos

4 São José RS

Jogos da rodada da Copinha hoje

Além do jogo do Coritiba hoje, outros embates serão disputados nesta terça-feira durante a primeira rodada da Copinha.

Confira os horários de cada um deles para não perder nenhum lance.

08h45 - São Carlos x São-Carlense

11h - Botafogo x Pinheirense

13h - Tanabi x Portuguesa

13h - Tupã x Velo Clube

13h - Sport x Volta Redonda

13h - Atlético Guaratinguetá x Gama

13h - União Suzano x Novorizontino

13h - Guarulhos x Flamengo SP

14h - Ska Brasil x Paraná

15h - Athletico PR x Picos

15h - Taubaté x Imperatriz

15h15 - Náutico x Real Ariquemes

15h15 - Cuiabá x Paraupebas

15h15 - Comercial x Inter de Limeira

15h15 - Goiás x Grêmio Pague Menos

15h15 - Figueirense x Vitória da Conquista

15h15 - Coritiba x São José RS

16h15 - Vitória x Aster

17h15 - Barretos x São Bento

17h15 - Rio Preto x Santana

17h15 - Fluminense x Porto Vitória

17h45 - Mirassol x União ABC

17h45 - Catanduva x América RN

19h30 - Palmeiras x Juazeirense

19h30 - Ferroviária x Fast

20h - Chapecoense x Inter de Minas

20h - Avaí x Ceilândia

21h45 - Corinthians x Zumbi

