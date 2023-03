Horário Jogo do Fluminense x Volta Redonda ao vivo na semifinal do Carioca (12/03)

Horário Jogo do Fluminense x Volta Redonda ao vivo na semifinal do Carioca (12/03)

Depois de conquistar a Taça Guanabara em cima do Flamengo, o Fluminense se concentra para disputar a semifinal do Campeonato Carioca neste domingo. Diante do Volta Redonda, o jogo do Fluminense vai ser no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, com início às 18h (Horário de Brasília).

Este é apenas o primeiro jogo da semifinal. O confronto de volta está marcado para sábado, 18 de março, entre Fluminense e Volta Redonda no Maracanã. Não tem gol fora de casa na competição.

O jogo do Fluminense hoje vai passar na BAND, BandSports e no site da BAND de graça pela internet.

Assistir jogo do Fluminense hoje ao vivo

O torcedor tem três diferentes maneiras para assistir ao duelo.

Assistir jogo do Fluminense hoje na TV aberta: na TV aberta para todos os estados do Brasil, o jogo do Fluminense hoje vai passar na BAND ao vivo. Totalmente de graça, o torcedor deve sintonizar a emissora e assistir do conforto do seu sofá em casa.

Como assistir Volta Redonda x Fluminense hoje na TV paga: pela TV paga, o BandSports vai transmitir em todo o território nacional o duelo no Campeonato Carioca. A equipe de transmissão não foi divulgada.

Transmissão Fluminense hoje online: para assistir no celular ou no computador, o torcedor deve acessar o site da BAND (www.band.uol.com.br), sintonizar a transmissão "Ao vivo" e clicar no ícone da emissora. Daí, é só se cadastrar no portal e acompanhar a programação sem pagar nada.

Fluminense tem Libertadores?

Escalações de Volta Redonda x Fluminense

Pela semifinal do Campeonato Carioca, os elencos de Volta Redonda e Fluminense devem entrar em campo da seguinte maneira neste domingo:

Escalação do Volta Redonda hoje: Vinícius Dias - Goleiro;

Iury - Lateral,

Ricardo Sena - Lateral,

Alix Vinicius - Zagueiro,

Sandro - Zagueiro;

Bruno Barra - Volante,

Dudu - Volante,

Luciano Naninho - Meia;

Luizinho - Atacante,

Pedrinho - Atacante,

Lelê - Atacante.

Escalação do Fluminense hoje: Fábio - Goleiro;

Samuel Xavier - Lateral,

Alexsander - Lateral,

David Braz - Zagueiro,

Nino - Zagueiro;

André - Volante,

Martinelli - Volante,

PH Ganso - Meia;

Arias - Atacante,

Cano - Atacante,

Keno - Atacante.

Marcelo vai jogar hoje?

Apresentado na última sexta-feira no Maracanã com uma grande festa, Marcelo não deve jogar neste domingo, pela semifinal do Campeonato Carioca.

O lateral já está regularizado e apto para jogar. Ontem ele treinou com o elenco tricolor, mas ainda não há uma data de estreia para o jogador entrar em campo com o Fluminense. Na entrevista coletiva na sexta-feira, Marcelo falou que não tem uma data certeira para estrear.

O jogador também fez os exames médicos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)



Leia também

Vítor Pereira vai sair do Flamengo?