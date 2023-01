Inter de Limeira x São Bernardo: onde assistir o jogo do Paulistão 2023

Para dar início ao maior estadual do Brasil, as equipes de Inter de Limeira x São Bernardo entram em campo neste sábado, no Estádio Major José Levy Sobrinho, pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2023. O duelo vai começar às 11h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo. Aqui está tudo o que você precisa para assistir o jogo.

Onde assistir Inter de Limeira x São Bernardo hoje ao vivo

O Premiere e o Paulistão Play transmitem o jogo entre Inter de Limeira x São Bernardo hoje às 11h (Horário de Brasília).

O pay-per-view está disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É necessário pagar o valor extra na mensalidade para obter o pacote de canais de futebol.

Para quem não tem a TV paga dá para comprar o conteúdo dentro das plataformas Globoplay e Amazon Prime Video por diferentes valores.

Já o Paulistão Play é o streaming oficial da Federação Paulista de Futebol, disponível tanto no site como nos dispositivos móveis.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão da partida vai começar às 10h, horário local.

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Major José Levy Sobrinho

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Jogo de hoje no Campeonato Paulista

Vai começar o maior estadual do Brasil! A Inter de Limeira pretende brigar por seu primeiro título na competição este ano, diferente da temporada passada. Pelo grupo A, o elenco do interior foi eliminado logo na primeira rodada ao marcar 14 pontos com três vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Escalação da Inter de Limeira: Léo; Leandro Silva, Carlinhos, Douglas, Rael; Uillian Corrêa, Claudinei, Matheus Oliveira; Iago Teles e Chrigor.

Do outro lado, o São Bernardo ficou em segundo lugar com 16 pontos no grupo B, conquistados em quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O time chegou até as quartas de final, mas foi eliminado pelo São Paulo por 4 a 1, o vice-campeão da temporada de 2022.

Escalação do São Bernardo: Alex Alves; Helder, Matheus Salustiano, Rafael Vaz; Alex, Rodrigo Souza, Vitinho, Eduardo Diniz, Arthur Henrique; João Carlos e Léo Jabá.

Arbitragem do jogo de hoje

O árbitro do jogo entre Inter de Limeira x São Bernardo vai ser Matheus Delgado.

Neste sábado, os assistentes da partida serão Daniel Paulo Ziolli e Leonardo Tadeu Pinto, enquanto o quarto árbitro está inscrito para Rodrigo Gomes Paes.

No VAR, árbitro de vídeo, Adriano de Assis será o responsável enquanto Alberto Poletto é o assistente.

Jogos da primeira rodada do Paulistão

Além do jogo entre Inter de Limeira x São Bernardo, o sábado apresenta também outros quatro partidas para o torcedor acompanhar de pertinho.

SÁBADO, 14/01:

Inter de Limeira x São Bernardo - 11h

Portuguesa x Botafogo SP - 15h30

Santo André x Guarani - 16h

Palmeiras x São Bento - 18h30

Santos x Mirassol - 20h30

DOMINGO, 15/01:

Água Santa x Ferroviária - 11h

Bragantino x Corinthians - 16h

São Paulo x Ituano - 18h30

