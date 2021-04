Jahn Regensburg x Werder Bremen: onde assistir e escalações (07/04)

Jahn Regensburg e Werder Bremen se enfrentam nesta quarta-feira (07) a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Continental Arena, em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Alemanha. Em partida única, quem vencer avança para a próxima fase. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Jahn Regensburg x Werder Bremen: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Possíveis escalações de Jahn Regensburg x Werder Bremen

Possível Jahn Regensburg: Meyer; Saller, Elvedi, Kennedy, Wekesser; Gimber, Besuschkow; Stolze, George, Makridis; Albers.

Possível Werder Bremen: Pavlenka; Augustinsson, Selassie, Toprak, Friedl; Grob, Möhwald; Schmid, Rashica, Eggstein; Füllkrug.

Como estão as equipes na temporada?

Disputando a segunda divisão do futebol alemão, a equipe anfitriã aparece em 14º lugar com trinta e um pontos. Dessa maneira, venceu sete jogos, empatou dez e perdeu nove. No confronto de hoje, entra com toda a força necessária para fazer história e deixar torcedores orgulhosos.

Enquanto isso, o Werder Bremen aparece em 13º na elite do Campeonato Alemão, marcando trinta pontos com sete vitórias, nove empates e onze derrotas. Precisando escapar do rebaixamento, o clube verde precisa vencer os próximos confrontos, enquanto entra em campo nesta quarta com o propósito de garantir vaga inédita nas semis.

