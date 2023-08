Jogo Benfica hoje: transmissão Benfica x Porto ao vivo

Tem jogo do Benfica hoje contra o Porto nessa quarta-feira, 9 de agosto, um confronto entre as duas equipes mais vitoriosas do futebol português. É a final da Supertaça Estádio Municipal de Aveiro, com capacidade para 30 mil pessoas, e terá transmissão a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O Benfica enfrenta o Porto hoje, 9, na final da Supertaça, a partir das 16h45 (horário de Brasília), e é possível assistir pelo Star+. Em Portugal, a transmissão ficará com a RTP 1 e RTP Play.

O encontro entre as duas formações, muitas vezes referido como O Clássico, é uma das maiores rivalidades futebolísticas do futebol europeu, ambas com um número considerável de vitórias no palco maior.

O FC Porto conquistou o troféu da Supertaça de Portugal vinte e três vezes, enquanto o Benfica apenas oito.

O técnico Roger Schmidt traz os jogadores Vlachodimos; António Silva, Otamendi, Bah and Jurasek; Kokcu; Di Maria, Neves and Aursnes; João Mório and Gonólo Ramos.

O Porto chega para este jogo com Trafford; Taylor, Roberts, O'Shea e Ekdal; Cortiça, Bastiel e Cordel; Zaroury, Obafemi e Weghorst.

Acompanhe o placar do jogo aqui: ainda não começou.

Quando: 9 de agosto de 2023, às 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Aveiro

Onde assistir ao vivo: Star+

O que é a Supertaça?

A Supertaça Cândido de Oliveira faz parte da estrutura do futebol português e tem o Porto com o maior campeão com 23 títulos. Sporting vem em seguida com 9 conquistas, depois é o Benfica com 8, Boavista com o tricampeonato e o Vitória de Guimarães, que ergueu a taça uma vez.

O nome é em homenagem a Cândido de Oliveira, jogador, treinador e jornalista português. A primeira disputa foi em 1979 e o campeonato é organizado pela Federação Portuguesa de Futebol.

