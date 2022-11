Jogo da Colômbia e Paraguai hoje: onde vai passar o amistoso (19/11)

Neste sábado, 19 de novembro, o jogo da Colômbia e Paraguai hoje vai começar às 22h (Horário de Brasília), válido como amistoso para fechar a agenda na temporada. O palco do embate sul-americano será o Lockhart Stadium, na Flórida, nos Estados Unidos. Saiba se o amistoso hoje tem transmissão para assistir todos os detalhes.

+ Tabela com todas convocações das 32 seleções para a Copa do Mundo do Catar

Onde vai passar o jogo da Colômbia e Paraguai hoje

O jogo da Colômbia e Paraguai hoje vai passar no Sportv e GloboPlay, às 22h (Horário de Brasília) ao vivo para todo o país ao vivo.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o amistoso internacional será exibido apenas no canal Sportv para assinantes na programação.

Outra opção é acompanhar no GloboPlay, plataforma de streaming da Globo. Dá para assistir no celular, tablet, computador ou smartv.

FICHA TÉCNICA:

Data: Sábado, 19 de novembro de 2022

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Lockhart Stadium, na Flórida, nos Estados Unidos.

Onde assistir: Sportv e GloboPlay

Como foi a temporada de Colômbia e Paraguai?

Nenhuma das seleções conseguiu se classificar para a Copa do Mundo. Por isso, apenas disputam amistoso internacional neste sábado para treinarem seus jogadores e fecharem assim a agenda da temporada.

A Colômbia garantiu-se em sexto lugar nas Eliminatórias da América do Sul com 23 pontos, apenas um a menos que o Peru, classificado para a repescagem. Foram cinco vitórias, oito empates e cinco derrotas na competição, ficando fora da disputa.

Do outro lado, o Paraguai também não teve chances de lutar pela vaga no Mundial da FIFA. Durante as Eliminatórias, acabou em oitavo lugar com 16 pontos, conquistados em três vitórias apenas, sete empates e oito derrotas.

Escalações:

Provável escalação de Colômbia: Ospina; Fabra, Cuesta, Sánchez, Medina; Alzate, Wilmar Barrios, James Rodriguez; Luis Díaz, Cuadrado e Falcão.

Provável escalação do Paraguai: Espinola; Riveros, Gustavo Gómez, Ramírez, Balbuena; Ortiz, Villasanti, Melgarejo, Almirón; Medina e Enciso.

Quando será a estreia da Copa do Mundo do Catar?

A partida entre Catar e Equador abre a Copa do Mundo em 2022 no próximo domingo, 20 de novembro. O Estádio Al Bayt será o palco do confronto às 13h (Horário de Brasília).

Também neste domingo haverá uma cerimônia de abertura. A FIFA, entretanto, ainda não confirmou quem vai se apresentar. Além disso, como manda a tradição, a seleção de casa é quem abre a competição.

Serão 32 seleções na briga pelo troféu dourado mais importante do futebol. Divididas em oito grupos de quatro, vão disputar três rodadas em pontos corridos onde cada vitória garante 3 pontos e o empate apenas 1. Os dois melhores de cada chave avançam para as oitavas de final, enquanto os outros retornam aos seus países mais cedo.

Depois vem as quartas de final, semifinal e depois a grande final, marcada para o dia 18 de dezembro entre os dois sortudos.

