Jogo da Espanha hoje x Jordânia: assistir ao vivo o amistoso

Em amistoso antes da Copa do Mundo, a Espanha enfrenta a Jordânia nesta quinta-feira, com transmissão ao vivo

Para se preparar para a Copa do Mundo, a Espanha enfrenta a seleção da Jordânia em amistoso internacional nesta quinta-feira, direto do Amman International Stadium. Com início às 13h (Horário de Brasília), o jogo da Espanha hoje tem transmissão ao vivo. Confira onde vai passar e todos os detalhes do amistoso.

A Espanha está no grupo E com Costa Rica, Alemanha e Japão da Copa, enquanto a Jordânia não se classificou.

Onde vai passar jogo da Espanha hoje ao vivo

O jogo da Espanha hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 13h (Horário de Brasília) por todo o país ao vivo.

Com transmissão ao vivo na TV fechada, o canal da ESPN transmite com exclusividade o amistoso de seleções nesta quinta-feira por todo o país. É só ligar na emissora e acompanhar o futebol ao vivo.

Se não tem a TV paga, dá para assistir também no Star +, plataforma de streaming para assinantes. Acompanhe no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv ou no site www.starplus.com.

FICHA TÉCNICA:

Data: Quinta-feira, 17 de novembro de 2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Amman International Stadium

Onde assistir: ESPN e Star +

Amistoso de Jordânia x Espanha hoje

A seleção da Jordânia entra em campo nesta quinta-feira somente para disputar amistoso internacional. Nas Eliminatórias da Ásia, a equipe terminou em terceiro lugar na segunda fase pelo grupo B com apenas 14 pontos, conquistados em quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Por isso, o jogo é apenas para cumprir a agenda.

Do outro lado, a Espanha está na Copa do Mundo pelo grupo E ao lado da Costa Rica, Alemanha e também Japão, e por isso deverá estrear nas próximas semanas. O time comandado por Luis Enrique promete observar todos os jogadores em sua escalação desta quinta para utilizar os atletas na semana que vem.

Prováveis escalações:

Escalação de Jordânia: Laila; Al-Zoubi, Obaid, Hashish, Yassin; Al-Hourani, Samir, Al-Rawabdeh; Olwan, Al-Dardour, Al-Naimat

Escalação da Espanha: Unai Simón, Carvajal, Torres, García e Alba; Rodri, Koke e Soler; Sabia, Torres e Asensio.

Quando a Seleção da Espanha estreia na Copa do Mundo?

A Espanha estreia na próxima quarta-feira, 23 de novembro, contra a Costa Rica, pela primeira rodada do grupo E na Copa do Mundo do Catar. O jogo tem início às 13h (horário de Brasília), no Estádio Al Thumama.

Também estão no grupo E as equipes de Japão e Alemanha. Serão três rodadas na primeira fase entre pontos corridos, onde cada vitória garante 3 pontos ao vencedor e 1 em caso de empate para ambos os times. Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final.

A Espanha busca o segundo título mundial depois de vencer em 2010 pela primeira vez.

