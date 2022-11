Tabela atualizada de jogos da Argentina na Copa do Mundo 2022

Com Lionel Messi em campo, a Seleção da Argentina chega como favorita em busca do tricampeonato na Copa do Mundo do Catar. No grupo C, a equipe enfrentará México, Polônia e a Arábia Saudita na primeira fase em novembro e dezembro. Dessa maneira, confira a tabela de jogos da Argentina na Copa para não perder nada.

Até agora, a Argentina ganhou copas do mundo em 1986 e 1983 e foi vice-campeã três vezes em 1930, 1990 e 2014.

Qual o grupo da Argentina e quando será a estreia?

A estreia da Argentina na Copa do Mundo da FIFA está marcada para a próxima terça-feira, 22 de novembro, contra a Arábia Saudita, no Estádio Lusail. A partida começa às 07h (Horário de Brasília), pela primeira rodada do grupo C na fase de grupos.

Estão no grupo C as seleções da Argentina, Arábia Saudita, Polônia e México. Com certo favoritismo, a equipe argentina chega com Messi, Lautaro Martínez, Di Maria e Paulo Dybala. O time sul-americano levantou a taça em 1978, 1986, além de alcançar a final em 2014, derrotada pela Alemanha.

Serão três rodadas na fase de grupos em pontos corridos. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final, primeira fase do mata-mata. Depois, seguem para as quartas, semis e a tão sonhada final em 18 de dezembro no Catar.

Tabela de jogos da Argentina na Copa do Mundo 2022

Confira todos os jogos da Argentina na Copa e os horários.

Argentina x Arábia Saudita (1ª rodada do grupo C)

Quando: Terça-feira, 22 de novembro

Horário: às 07h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio Lusail, no Catar.

Argentina x México (2ª rodada do grupo C)

Sábado, 26 de novembro

Horário: : às 16h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio Lusail, no Catar.

Polônia x Argentina (3ª rodada do grupo C)

Quando: Quarta-feira, 30 de novembro

Horário: às 16h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio 974, no Catar.

Convocação de jogadores da Argentina na Copa

Confira a convocação da Argentina para a Copa do Catar em novembro e dezembro.

GOLEIROS: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) e Franco Armani (River Plate).

DEFESA: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Lyon) e Juan Foyth (Villarreal).

MEIAS: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Alejandro Gómez (Sevilla), Enzo Fernández (Benfica) e Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

ATACANTES: Lionel Messi (PSG), Ángel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Julián Álvarez (Manchester City), Nicolás González (Fiorentina), Paulo Dybala (Roma) e Joaquín Correa (Inter de Milão).

#Qatar2022 El sueño ya comenzó 💪 Ésta es la lista de futbolistas que defenderán la camiseta de la Selección Argentina 🇦🇷#TodosJuntos pic.twitter.com/jwJ3hbzvf0 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2022

Onde assistir aos jogos da Argentina na Copa?

Os jogos da Argentina na Copa do Mundo vão passar na Globo, Sportv, GloboPlay e também no canal do Casimiro ao vivo de acordo com a tabela de jogos.

Na TV aberta, a Rede Globo vai transmitir todos os jogos da Copa do Mundo, incluindo os da Argentina na fase de grupos até a grande final. Como é detentora dos direitos de transmissão, a emissora carioca é a única a exibir o torneio da FIFA nos canais abertos.

Os três canais do Sportv também vão transmitir a competição por todo o território nacional. Porém, só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, DirecTV GO, Vivo e a Oi.

Se você gosta de assistir pelo celular, pode acompanhar no GloboPlay, plataforma de streaming. A retransmissão da Globo está disponível também para quem não é assinante no aplicativo do celular, tablet, computador ou até na smartv.

Outra opção é assistir um jogo por dia no canal do Casimiro no Youtube e também na Twitch, plataforam de vídeos em stream.

Veja todos os horários de jogos da Copa

