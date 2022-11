Jogo da França hoje X Dinamarca: opções de transmissão e horário da Copa do Mundo 2022

A França volta a jogar na Copa do Mundo do Catar neste sábado, 26 de novembro, pela segunda rodada do grupo D. Com início às 13h (Horário de Brasília), o jogo da França hoje x Dinamarca vai ser no Estádio 974. Com a vitória, os franceses encaminham a vaga para as oitavas de final. Confira onde assistir a partida da Copa e todos os detalhes.

Integram o grupo D as seleções de França, Austrália, Dinamarca e Tunísia.

Como assistir jogo da França hoje na TV?

Pode comemorar torcedor, porque o jogo da França hoje vai passar na Globo e SporTV! As seleções entram em campo às 13h (horário de Brasília), direto do Estádio 974, pela segunda rodada do Catar.

É isso mesmo o que você leu torcedor, a grande partida da França contra a Dinamarca vai passar ao vivo e de graça para todo o Brasil, em qualquer lugar! Você só tem que sintonizar a emissora para curtir.

Com seis horas de diferença entre Catar e Brasil, os jogos serão transmitidos nos horários das 07h, 10h, 12h, 13h e 16, seguindo sempre o horário de Brasília. Mas torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima devem ficar atentos com as diferenças.

A Globo transmite a partida com Cléber Machado na narração e comentários de Ricardinho, Diego Ribas e Sálvio Spinola por todo o país.

Já o SporTV vai passar também em todo o território nacional a partida com narração de Milton Leite ao lado de Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

Que horas: 13h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio 974

Arbitragem: Szymon Marciniak (Polônia)

Onde assistir: Globo, Globoplay, SporTV, Fifa + e Portal GE

Temperatura: 28ºC

Como assistir jogo da França hoje online?

Você é o tipo de torcedor que gosta de assistir tudo pelo celular? Então deve ficar atento para as opções que terá para curtir a partida entre França e Dinamarca neste sábado, pela Copa do Mundo do Catar.

GloboPlay

Assinantes e não assinantes poderão curtir a partida da Copa na plataforma GloboPlay, disponível tanto pelo navegador como no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv.

Você só precisa acessar a plataforma ou no site (www.globoplay.globo.com), se cadastrar com email e a senha e escolher a opção "Agora na TV". Aí, é só escolher o ícone da Rede Globo.

Portal GE

O portal GE também vai retransmitir a partida de graça e ao vivo pelo site (www.ge.globo.com), escolher o jogo que quer assistir e curtir ao vivo.

Você não paga nada por isso.

FIFA+

Se preferir, também dá para curtir pelo FIFA+, ou FIFA Plus, de graça na plataforma de streaming da entidade de futebol.

Como é a grande novidade, a entidade optou por presentear os torcedores brasileiros com transmissão de graça de todos os jogos, da fase de grupos até a final. Se cadastre com email e senha e pronto.

França busca o terceiro título da Copa do Mundo

Atual campeão mundial, a França entra em campo neste sábado com a possibilidade de encaminhar a vaga até as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. O elenco contará com seus principais jogadores, como Mbappé, Giroud e Rabiot, diante de uma grande seleção como a Dinamarca.

Benzema, outro grande astro da Seleção Francesa que retornou para o elenco na última Eurocopa, se lesionou nos treinos e por isso está fora da Copa do Mundo.

A França é a grande favorita na busca pelo título mundial. A Dinamarca, por outro lado, promete brigar também com os franceses enquanto precisam do primeiro triunfo na competição.

GRUPO D

1 França - 3 pontos

2 Tunísia - 1 ponto

3 Dinamarca - 1 ponto

4 Austrália - 0 pontos

Quando são os outros jogos do Grupo D?

As equipes esperam obter pontos suficientes em seus três jogos da fase de grupos para garantir uma vaga na fase eliminatória.O vencedor do Grupo D enfrentará o vice-campeão do Grupo C, enquanto o segundo colocado enfrentará os vencedores.

O Grupo C contém Arábia Saudita, Polônia, México e Argentina.

Terça-feira, 22 de novembro: Dinamarca x Tunísia

Terça-feira, 22 de novembro: França x Austrália

Sábado, 26 de novembro: Tunísia x Austrália

Sábado, 26 de novembro: França x Dinamarca

Quarta-feira, 30 de novembro: Austrália x Dinamarca

Quarta-feira, 30 de novembro: Tunísia x França

Convocação da França

O técnico Didier Deschamps escolheu 26 jogadores para representar a Seleção da França.

GOLEIROS: Areola (West Ham), Lloris (Tottenham) e Mandanda (Rennes).

DEFESA: Lucas Hernandez (Bayern de Munique), Théo Hernandez (Milan), Kimpembe (PSG), Konate (Liverpool), Koundé (Barcelona), Pavard (Bayern de Munique), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern de Munique) e Varane (Manchester United).

MEIAS: Camavinga (Real Madrid), Fofana (Monaco), Guendouzi (Olympique de Marseille), Rabiot (Juventus), Tchouameni (Real Madrid) e Veretout (Olympique de Marseille).

ATACANTES: Benzema (Real Madrid), Coman (Bayern de Munique), Dembele (Barcelona), Giroud (Milan), Griezmann (Atlético de Madrid), Mbappé (PSG) e Nkunku (RB Leipzig).

Qual é a convocação da Dinamarca?

Já os dinamarqueses também trazem 26 atletas, com presença de Olsen, Braithwaite e Erisekn.

GOLEIROS: Schmeichel (Nice) e Oliver Christensen (Hertha Berlin).

DEFESA: Daniel Wass (Brøndby), Kristensen (Leeds), Stryger Larsen (Trabzonspor), Maehle (Atalanta), Christensen (Barcelona), Kjaer (Milan), Andersen (Crystal Palace) e Nelsson (Galatasaray).

MEIAS: Hojbjerg (Tottenham), Delaney (Sevilla), Eriksen (Manchester United) e Jensen (Brentford).

ATACANTES: Damsgaard (Brentford), Olsen (Club Brugge), Lindstrom (Eintracht Frankfurt), Braithwaite (Espanyol), Kasper Dolberg (Sevilla), Jonas Wind (Wolfsburg) e Andreas Cornelius (Copenhague).

Em qual estádio é o jogo da França hoje?

França x Dinamarca será jogado no Estádio 974 em Ras Abu Aboud, um local temporário feito de contêineres reciclados próximo de Doha. O estádio vai receber sete partidas da Copa do Mundo, a última das quais será nas oitavas de final

O local já recebeu seleções como Portugal, México e Polônia, e agora o duelo entre os franceses e dinamarqueses.

