França x Dinamarca: que horas é o jogo da França e onde assistir a partida da Copa do Mundo do Catar 2022

França e Dinamarca se enfrentam no dia 22 de novembro, no Estádio 974, pelo Grupo D da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022.

Em qual canal de TV posso assistir a partida da Copa do Mundo do Catar 2022 entre a França e Dinamarca do Brasil?

O jogo da Copa do Mundo da FIFA será disputada no dia 26 de novembro no Estádio 974 às 13h e será transmitida ao vivo pela TV na Globo.

Se preferir, você também pode assistir à partida em várias plataformas legais de streaming , como Globoplay, FIFA+ e canal do Casimiro no Youtube.

A que horas começa a partida da Copa do Mundo de 2022 entre França e Dinamarca?

Como sempre, o horário de início do jogo dependerá de onde você estiver. Para simplificar as coisas para você, abaixo estão os horários de início mais comuns:

Horário do Catar : 22:00

: 22:00 Horário no Brasil: 13:00

Você pode acompanhar as últimas atualizações da Copa do Mundo no DCI. Horários, escalações e tabela de jogos.

Qual é a seleção da França para a Copa do Mundo de 2022 no Catar?

Para a Copa do Mundo do Catar 2022, a França, e o técnico Didier Deschamps, convocou os seguintes jogadores:

Goleiros : Alphonse Areola, Hugo Lloris e Steve Mandanda

Defensores : Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphaël Varane

Meio -campistas : Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni e Jordan Veretout

Atacantes : Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram (Karim Benzema já se lesionou).

Além de Benzema, a França está desfalcada de vários jogadores importantes, como Pogba e Kante, que não puderam viajar para o Catar devido a lesão. No entanto, eles se sentirão confiantes de que seus substitutos, a dupla do Real Madrid composta por Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga, bem como Adrien Rabiot, da Juventus, que marcou contra a Austrália, poderão preencher a lacuna.

Uma vitória garantirá a França garantir uma vaga nas oitavas de final. Se a Dinamarca vencer, eles terão chances de terminar em segundo lugar no grupo, já que enfrentarão um time australiano que parecia desarticulado e sem qualquer qualidade real em sua partida de abertura.