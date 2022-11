Quando é o próximo jogo da Argentina na Copa; hermanos enfrentam México

A seleção da Argentina estreou com derrota para a Arábia Saudita na Copa do Mundo do Catar. O resultado deixou os argentinos em uma difícil situação no grupo C, onde precisarão vencer os dois últimos confrontos para alcançarem as oitavas de final. Saiba quando vai ser o próximo jogo da Argentina e como assistir.

Que dia é o próximo jogo da Argentina na Copa do Mundo?

O próximo jogo da Argentina na Copa vai ser contra o México no sábado, 26 de novembro, no Estádio Lusail, pela segunda rodada. Pelo grupo C, a bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília).

Os hermanos foram derrotados pela Arábia Saudita na rodada estreia por 2 a 1, a grande zebra no grupo C. Com os três pontos, os árabes ocupam a liderança deixando para trás as seleções de Polônia e o México com 1 ponto e a própria Argentina na fase de grupos sem pontos marcados.

Se os argentinos quiserem brigar pela vaga nas oitavas de final terão que vencer o jogo contra o México neste sábado, além da terceira e última rodada contra a Polônia de Robert Lewandowski. O duelo trará Lewandowski contra Lionel Messi, dois dos melhores jogadores de futebol na atualidade.

Confira todos os detalhes do próximo jogo da Argentina e saiba como assistir.

Argentina x México

Data: Sábado, 26/11

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail, no Catar

Rodada: 2ª rodada do grupo C

Onde assistir: Globo, SporTV, canal do Casimiro, FIFA+, GloboPlay e portal GE

Argentina pode ser eliminada da Copa?

O elenco de Lionel Scaloni pode ser eliminado neste sábado se não vencer o seu jogo contra o México, além da combinação de resultados dos adversários no grupo.

Para Lionel Messi e companhia, a vitória é tudo o que importa neste momento. Não há como pensar na possibilidade de empate ou até derrota e os resultados de terceiros, por exemplo.

Se a Argentina perde neste sábado para o México e a Arábia ou Polônia vencerem, estarão eliminados de maneira precoce, ou seja, arrumam as malas e retornam ao país mais cedo. É necessário ganhar o seu jogo contra os mexicanos e torcer por um empate no outro jogo.

O jogo entre Polônia e Arábia vai passar neste sábado, 26 de novembro, às 13h (horário de Brasília), na TV Globo e SporTV, além das plataformas FIFA+, GloboPlay e portal GE.

Tabela de jogos da Argentina na Copa do Catar

A seleção da Argentina disputa três jogos na fase de grupos no Mundial da FIFA no Catar. Disputa no grupo C com as equipes de México, Polônia e Arábia Saudita.

Como o time argentino perdeu na primeira rodada, terá que garantir os três pontos neste sábado se quiser brigar pela vaga até o mata-mata da edição. Lembrando que as rodadas acontecem em pontos corridos, onde cada vitória garante 3 pontos e o empate apenas 1 para ambos.

Agora que você já sabe qual é o próximo jogo da Argentina, confira a tabela completa.

Argentina 1 x 2 Arábia Saudita

Data: Terça-feira, 22/11

Local: Estádio Lusail

Argentina x México (2ª rodada)

Data: Sábado, 26/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

Polônia x Argentina (3ª rodada)

Data: Quarta-feira, 30/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Globoplay e Portal GE

