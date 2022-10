Jogo da Juventus hoje ao vivo: onde vai passar e horário – 15/10

Alerta de clássico italiano! Neste sábado, Juventus e Torino disputam o Derby della Mole, clássico da cidade de Turim, pela décima rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico de Turim, a partir das 13h (Horário de Brasília). Descubra onde assistir jogo da Juventus hoje ao vivo no texto a seguir.

Qual canal vai passar jogo da Juventus hoje

O jogo da Juventus hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 13h (Horário de Brasília), com transmissão para todos os estados ao vivo.

Para quem não perde um jogo do Campeonato Italiano, basta sintonizar o canal da ESPN, disponível entre as operadoras de TV por assinatura neste sábado. Se você não tem a emissora em sua programação, entre em contato com a sua operadora.

Não é assinante da TV fechada? Fique tranquilo, dá para assistir tudo pelo Star +, plataforma de streaming da Disney. Para tonar-se membro é só entrar no www.starplus.com e optar pelo melhor pacote ao seu alcance.

Dá para assistir através do aplicativo do celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Turim, em Turim, na Itália

Onde assistir: ESPN e Star +

Como vem as equipes de Torino e Juventus hoje?

Sem vencer por quatro rodadas, o Torino entra em campo neste sábado para buscar uma melhor colocação no Campeonato Italiano. Em décimo lugar com 11 pontos, conquistados em três vitórias, dois empates e quatro derrotas no total. O time não disputa outras competições internacionais.

Do outro lado, a Juventus vem de derrota para o Maccabi Haifa na Champions em 2 a 0, na última terça-feira. Em oitavo lugar com 13 pontos, contabiliza três vitórias, quatro empates e duas derrotas no total. Se vencer, a Velha Senhora poderá subir para apenas uma posição.

Escalações:

Provável escalação do Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodríguez; Aina, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic e Sanabria.

Provável escalação da Juventus: Szczęsny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Kostic, Rabiot, Locatelli, Cuadrado; Milik e Vlahovic.

Últimos jogos de Torino x Juventus

Em toda a história do futebol italiano, as equipes de Torino e Juventus se enfrentaram por 181 oportunidades, com a vantagem de 89 vitórias para a Juve, quarenta e oito empates e 44 triunfos para o Torino, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

No quesito gols, o elenco da Velha Senhora também tem a vantagem 281 gols marcados contra 191 gols do elenco do Torino.

O último encontro aconteceu em 18 de fevereiro de 2022, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, na Juventus Stadium, em Turim. No clássico italiano, o placar de 1 x 1 deu apenas dois pontos aos times.

Confira no vídeo a seguir a última partida.



Jogos da rodada no Campeonato Italiano hoje

A décima rodada apresenta dez confrontos neste fim de semana, entre o sábado e o domingo com todas as vinte equipes da primeira divisão em campo.

Além do clássico de Turim, o destaque fica para o encontro de Lazio e Udinese, e Verona e Milan. Por isso, confira todos os jogos da rodada na Série A do fim de semana.

Sábado (15/10):

Empoli x Monza – 10h

Torino x Juventus – 13h

Atalanta x Sassuolo – 15h45

Domingo (16/10):

Inter de Milão x Salernitana – 07h30

Lazio x Udinese – 10h

Spezia x Cremonese – 10h

Napoli x Bologna – 13h

Verona x Milan – 15h45

Segunda-feira (17/10):

Sampdoria x Roma – 13h30

Lecce x Fiorentina – 15h45

