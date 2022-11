Jogo da Juventus hoje ao vivo: qual canal vai passar e horário (10/11/22)

Em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, o jogo da Juventus hoje vai ser contra o Verona nesta quinta-feira, 10 de novembro. A bola vai rolar às 14h30 (Horário de Brasília) direto do Estádio Marcantonio Bentegodi, com transmissão ao vivo.

O Verona é o lanterna com 5 pontos, enquanto a Juve se mantém na sétima posição com 25 pontos, apenas dois pontos a menos do quarto colocado na zona de classificação.

Que horas começa o jogo da Juventus hoje?

O jogo da Juventus hoje vai ser às 14h30 (horário de Brasília), direto do Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, na Itália.

As equipes disputam os três pontos nesta quinta-feira, com transmissão para todo o Brasil sob o horário de Brasília. Por isso torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha, devem entender a diferença de horário entre eles.

Localizado em Verona, na Itália, o Estádio Marcantonio Bentegodi tem capacidade para 39 mil torcedores, o que deve acontecer nesta quinta já que torcedores italianos sempre marcam presença no espaço para apoiarem o seu clube do coração.

Qual canal vai passar o jogo da Juventus hoje?

O canal ESPN 4 vai transmitir o jogo da Juventus hoje, às 14h30 (Horário de Brasília) pela décima quarta rodada do Campeonato Italiano nesta quinta.

Para a surpresa do torcedor, o canal só está disponível em operadoras da TV paga como a Sky, Claro, Blu TV, Oi e a Vivo. Isso significa que é preciso ter a emissora na programação para assistir ao jogo do Campeonato Italiano.

Entre em contato com a sua operadora se você não tem a ESPN.

SKY: 194 e 573

OI: 163 e 73

CLARO/NET: 73 e 573

VIVO: 573, 465, 876 e 53

Como assistir o jogo da Juventus hoje online?

O Star + transmite o jogo do Verona e Juventus hoje para todos os assinantes da plataforma de streaming.

O produto é uma opção para torcedores que não tem a TV fechada em casa. O serviço de streaming retransmite as imagens da ESPN ao vivo. Dá para assistir no aplicativo para celular, tablet, computador e até na smartv, se o seu aparelho for compatível.

Se você já é assinante acesse o aplicativo ou navegador no seu dispositivo, digite o email e a senha de usuário e procure no mosaico do dia o embate do futebol italiano.

Para o torcedor se tornar assinante do Star + é só acessar www.starplus.com e escolher o pacote. Os valores vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Escalações:

Provável escalação do Verona: Montipo; Ceccherini, Gunter, Dawidowicz; Tameze, Veloso, Doig, Depaoli; Kallon, Verdi e Henry.

Provável escalação da Juventus: ​Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria e Milik.

Os anfitriões não terão Magnani, suspenso, além de Faraoni, Coppola, Hrustic, Illic e Lazovic, lesionados.

O técnico Allegri tem baixas importantes na Juventus. Na lista disponível pelo clube não estão Kaio Jorge, Pogba, De Sciglio, Vlahovic e Samuel Iling-Junior.



FICHA TÉCNICA

VERONA X JUVENTUS:

Data: Quinta-feira, 10 de novembro de 2022

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, na Itália

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Leia também: