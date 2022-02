Augsburg x Borussia Dortmund onde assistir hoje de graça ao vivo 27/02

O Augsburg recebe o Borussia Dortmund neste domingo, 27/02, com a bola rolando às 13h30 (Horário de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Alemão na SGL Arena, em Augsburg. Onde assistir o jogo do Borussia Dortmund hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Augsburg x Borussia Dortmund

O jogo do Augsburg e Borussia Dortmund hoje vai passar no streaming OneFootball, a partir das 13h30 (Horário de Brasília).

Informações do jogo do Borussia Dortmund hoje

Data: 27/02/2022

Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

Árbitro:.

Local: SGL Arena, em Augsburg

Transmissão: OneFootball

A plataforma está disponível de graça pelo site (www.onefootball.com) e também pelo aplicativo para Android e iOS para baixar.

Escalação de Augsburg e Borussia Dortmund

Enfrentando um momento complicado na temporada do Campeonato Alemão, o time do Augsburg aparece em décimo sexto lugar com 22 pontos, ou seja, ocupa a primeira posição da zona de rebaixamento. Para escapar da degola, precisa do resultado neste domingo, além de torcer contra os adversários.

Augsburg: Gikiewicz; Framberger, Gouweleeuw, Oxford, Iago Caligiuri, Maier, Dorsch, Vargas; Niederlechner, Gregoritsch

Enquanto isso, o Borussia Dortmund entra em campo depois de ser eliminado da Liga Europa, derrotado pelo Rangers no meio da semana. Pelo Campeonato Alemão, segue em segundo lugar com 49 pontos tendo apenas nove pontos de diferença com o líder Bayern.

Borussia Dortmund:Kobel; Wolf, Hummels, Pongracic, Schulz; Dahoud, Witsel, Bellingham; Brandt, Malen, Hazard

Confira o último jogo do Augsburg x Borussia Dortmund.

Jogos do Campeonato Alemão

Novas partidas são realizadas neste fim de semana pelo 24ª rodada do Campeonato Alemão. A seguir, confira os resultados.

Hoffenheim 2 x 1 Stuttgart

Greuther Furth 1 x 1 Colônia

Bayer Leverkusen 3 x 0 Arminia

Freiburg 3 x 0 Hertha Berlin

Borussia M. 2 x 2 Wolfsburg

Union Berlin 3 x 1 Mainz

Eintracht Frankufrt 0 x 1 Bayern de Munique

Bochum 0 x 0 RB Leipzig

Augburg x Borussia Dortmund