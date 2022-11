Jogo do Barcelona hoje ao vivo: onde assistir e horário (08/11/22)

Líder do Campeonato Espanhol, time do Barcelona visita o Osasuna nesta terça-feira

Pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, o jogo do Barcelona hoje vai ser contra o Osasuna nesta terça-feira, no Estádio Reyno de Navarra, a partir das 17h30 (Horário de Brasília). Com transmissão ao vivo, descubra onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo

O jogo do Barcelona hoje tem transmissão da ESPN e Star +, a partir das 17h30 (Horário de Brasília).

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN dá para ser acompanhado somente para assinantes de todo o país ao vivo.

Se você não tem a TV fechada em casa, pode assistir no Star +, plataforma de streaming da Disney pelo celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Reyno de Navarra

TV: ESPN

Online: Star + no aplicativo ou no site www.starplus.com

Osasuna x Barcelona: como vem as equipes de hoje?

Invicto por quatro rodadas no Campeonato Espanhol, o Osasuna busca o seu quinto triunfo seguido nesta terça-feira dentro de casa. Em quinto lugar com 23 pontos somados em sete vitórias, dois empates e quatro derrotas, os anfitriões terminam a rodada em terceiro se garantirem os três pontos.

Do outro lado, o Barcelona se mantém na liderança do Campeonato Espanhol com 34 pontos, mantendo a vantagem de dois pontos com o Real Madrid após a derrota do clube merengue ontem. Se vencer nesta terça, o elenco pode aumentar a diferença e melhorar o desempenho, com 11 vitórias, um empate e uma derrota.

Nas oitavas da Liga Europa, o Barcelona vai jogar contra o Manchester United.

Escalações:

Escalação do Osasuna: Fernández; Sánchez, David García, Unai García, Peña; Avila, Oroz, Torró, Gómez, Barja; Budmir.

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Christensen, Bellerín, Alonso, Balde; Gavi, Pedri, Busquets; Raphinha, Dembele e Lewandowski.

Saverio segue fora do plantel do Osasuna.

O técnico Xavi, por outro lado, continua sem Ronald Araujo, Sergi Roberto, Kounde, Frank Kessi e o atacante Memphis Depay seguem fora, de acordo com o site do Barcelona.

Jogos da rodada no Campeonato Espanhol hoje

Nesta terça-feira, a 14ª rodada do Campeonato Espanhol apresenta três partidas. O grande destaque fica para o confronto entre Barcelona e Osasuna, assim como Mallorca e Atlético de Madrid e também Real Madrid contra o Cádiz.

Confira todos os jogos da rodada e os horários.

Terça-feira (08/11):

15h - Elche x Girona

16h - Athletic Bilbao x Real Valladolid

17h30 - Osasuna x Barcelona

Quarta-feira (09/11):

15h - Almería x Getafe

15h - Sevilla x Real Sociedad

16h - Espanyol x Villarreal

17h30 - Mallorca x Atlético de Madrid

Quinta-feira (10/11):

15h - Rayo Vallecano x Celta de Vigo

16h - Valencia x Betis

17h30 - Real Madrid x Cádiz

