Jogo do Barcelona hoje: onde assistir Barcelona x Milan ao vivo (01)

O Barcelona jogará em Las Vegas sua última partida da pré-temporada diante do Milan nesta terça-feira, 1 de agosto, às 23h59 (de Brasília). A partida será disputada no Allegiant Stadium, localizado em Nevada, com capacidade para 18 mil pessoas, e terá transmissão ao vivo para o Brasil.

Veja quando é o próximo jogo do Benfica

Em que canal vai passar o jogo do Barcelona hoje?

O Barcelona enfrenta os italianos do Milan hoje, 01, em amistoso da pré-temporada 2023/2024, a partir das 23h59, com transmissão na TNT e HBO Max.

O time do Barcelona chega para este duelo depois de derrotar o Real Madrid por três gols a zero, a equipe de Xavi vai procurar fazer um grande jogo e marcar gols, neste jogo tentará continuar somando números positivos para a nova temporada.

Já o AC Milan empatou com a Juventus em sua última partida e perdeu nos pênaltis por 4 a 3, nesta partida vai com tudo para emplacar a vitória.

Quando: 1 de agosto de 2023, às 23h59 (horário de Brasília)

Local: Miami

Onde assistir ao vivo: TNT e HBO Max

O que é um amistoso? Um amistoso internacional é uma partida de futebol disputada entre seleções nacionais sem significado competitivo ou placar oficial. Esses jogos geralmente são disputados como parte da preparação das seleções nacionais para as próximas e mais próximas competições oficiais a serem disputadas, como a Copa do Mundo da FIFA, copas continentais ou eliminatórias continentais. Os amistosos internacionais são uma oportunidade para as seleções nacionais testarem seus times, elencos, táticas e jogadores, bem como para construir entrosamento e experiência de jogo. Eles também permitem que as equipes joguem contra adversários de diferentes níveis e estilos de jogo, enriquecendo sua experiência e aprimorando suas habilidades para as próximas competições do calendário internacional. Estes amistosos ​​internacionais podem decorrer durante todo o ano, fora das datas designadas para competições oficiais, e muitas vezes são disputadas em diversos países do mundo, sem o comando de campo das equipes que estão disputando a partida. específico.

SAIBA| onde vai passar Corinthians x Newells Old Boy