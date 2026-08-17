Jogo do Benfica hoje (17/8): onde assistir Benfica x Casa Pia e escalação

Informações do jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 17 de agosto.

Tem jogo do Benfica hoje, dia 17 de agosto, contra o Casa Pia, pela segunda rodada do Campeonato Português, no estádio Rio Maior. A partida desta segunda-feira terá transmissão para todo o Brasil partir das 16h15 (horário de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O Benfica x Casa Pia neste 17 de agosto começa às 16h15 (horário de Brasília), e é possível assistir pela ESPN e Disney. O Sportv 1 exibe ao vivo para Portugal.

O técnico Roger Schmidt traz os jogadores Trubin; Alexander Bah, Tomás Araújo, Morato e Jan-Niklas Beste; Florentino Luís e Leandro Barreiro; João Mário, Gianluca Prestianni e Fredrik Aursnes; Vangelis Pavlidis

O Pia vem com Ricardo Batista; João Goulart Silva, José Fonte e Nermin Zolotić; Leonardo Lelo, Beni, Telasco Segovia, Pablo Roberto e André Geraldes; Raúl Blanco e Nuno Moreira.

Acompanhe o placar do jogo aqui: ainda não começou.

Quando: 17 de agosto de 2026

Local: Estádio Rio Maior

Onde assistir ao vivo: Disney e ESPN

Campeonato Português 2026/2027

Ao todo, 18 competem na principal divisão do futebol português na temporada 2026/2027, a Primeira Liga. Os destaques da competição são os clubes do Benfica, Sporting e Porto, que também são protagonistas na Liga dos Campeões, o prestigiado torneio anual da UEFA.

A competição da Primeira Liga é composta por 34 rodadas em formato de pontos corridos. Durante a temporada, cada equipe enfrenta todas as outras duas vezes, jogando a primeira partida em seu próprio estádio e a segunda no estádio do adversário.

A vitória proporciona três pontos, enquanto o empate concede um ponto a ambas as equipes. Esses pontos são cruciais para a ascensão de cada clube na classificação, visando alcançar a liderança.

Ao término da temporada, a equipe que acumular o maior número de pontos é consagrada como campeã portuguesa, e as vagas para competições europeias, como a Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League, são distribuídas para os times que se destacaram nas posições superiores da tabela. Por outro lado, as três últimas equipes enfrentam o rebaixamento para a segunda divisão.

Saiba quantas Champions o Benfica tem até hoje.