Futebol

Onde vai passar o jogo do Corinthians feminino hoje na final do Brasileirão contra o São Paulo

Jodo de ida acontece na casa das Brabas, na Neo Química Arena

Escrito por Anny Malagolini
Globo vai transmitir o jogo do Corinthians feminino Foto: divulgação
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Quem será o grande campeão do Brasileiro de futebol feminino, Corinthians ou São Paulo? As equipes começam a decidir o título neste sábado, 26 de setembro, na Neo Química Arena. O jogo do Corinthians feminino começa às 16h30 (de Brasília), por isso saiba onde assistir a Corinthians x São Paulo ao vivo.

A partida deste sábado é o primeiro confronto da decisão. O segundo e último jogo da final será disputado no próximo sábado, 3 de outubro, no Morumbis, em São Paulo.

O Corinthians chega à decisão depois de eliminar o Bahia na semifinal. As Brabas venceram os dois jogos por 1 a 0 e garantiram a décima final consecutiva do Campeonato Brasileiro Feminino.

Globo vai transmitir o jogo do Corinthians feminino?

O jogo do Corinthians feminino na final do Brasileirão será transmitido na Globo (TV aberta), no Sportv (TV paga), na TV Brasil, na NSports, na UOL e na ge tv ao vivo neste sábado, às 16h30, horário de Brasília, para todo o país.

O Corinthians terá desfalques para o primeiro jogo da final. A zagueira Thaís Regina está suspensa após ser expulsa na partida de volta da semifinal contra o Bahia. Erika também é dúvida por conta de um desconforto no joelho esquerdo, enquanto Ana Vitória se recupera de uma lesão muscular. Do lado do São Paulo, o técnico Thiago Viana não tem desfalques e deve repetir a equipe que venceu o Flamengo na semifinal.

Escalação

Corinthians: Nicole Ramos; Erika (Agustina Barroso), Duda Mineira, Thaís Ferreira; Gi Fernandes, Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Belén Aquino, Tamires; Gabi Zanotti e Jhonson.

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Tayla, Carol Gil; Duda Serrana, Karla Alves, Robinha, Bia Menezes; Isa Guimarães, Aline Milene e Vi Amaral (Giovanna Crivelari).

Quantos Brasileirão feminino as Brabas têm?

O Corinthians feminino é o maior campeão do Brasileirão, com sete títulos. A equipe busca o décimo troféu da competição e chega à décima final consecutiva. O último título foi conquistado na temporada passada.

O São Paulo, por outro lado, busca conquistar o primeiro título do Brasileirão Feminino. O Tricolor chega à segunda final de sua história na competição. A primeira foi justamente contra o Corinthians, em 2024, quando acabou derrotado.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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