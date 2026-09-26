Futebol

Jogo Inglaterra x Espanha: onde assistir ao vivo pela Liga das Nações neste sábado

Jogo começa às 15h45 (de Brasília), em Wembley

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Inglaterra x Espanha Foto: Getty images
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A Inglaterra volta a campo pela primeira vez desde a dolorosa derrota nas semifinais da Copa do Mundo e a subsequente vitória na disputa pelo terceiro lugar, enfrentando a Espanha na partida de estreia da Liga das Nações desta temporada. Inglaterra e Espanha fazem neste sábado, às 15h45 (de Brasília), em Wembley, a partida mais aguardada da rodada inaugural da Liga das Nações 2026/27. O duelo coloca frente a frente a campeã e a terceira colocada da última Copa do Mundo.

Onde assistir Inglaterra x Espanha

Os torcedores poderão acompanhar o jogo da Inglaterra e Espanha ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming. Para assistir pela televisão, é necessário ter acesso ao canal ESPN por meio de uma operadora de TV por assinatura. Já no Disney+, a transmissão esportiva está disponível pelo plano Premium, que inclui os canais da ESPN e eventos esportivos ao vivo.

No aplicativo ou site do Disney+, basta acessar a área da ESPN ou pesquisar pela partida para encontrar a transmissão ao vivo. A disponibilidade pode variar de acordo com a região e o plano contratado.

A primeira rodada da Liga das Nações da UEFA apresenta alguns confrontos realmente interessantes, mas Inglaterra x Espanha pode ser o melhor de todos. É a seleção campeã da Copa do Mundo contra uma equipe que por pouco não chegou à final. Uma série de craques são esperados neste duelo no Estádio de Wembley.

A Inglaterra chega a este confronto com um retrospecto de quatro vitórias e uma derrota em seus últimos cinco jogos, todos disputados na Copa do Mundo. Sua partida mais recente foi uma derrota por 6 a 4 para a França nas quartas de final, resultado que encerrou sua participação no torneio. Antes disso, venceu a Noruega por 2 a 1, o México por 3 a 2 e a República Democrática do Congo por 2 a 1, marcando 10 gols e sofrendo 12 nesses cinco jogos. A única derrota nessa sequência foi contra a Argentina na semifinal, por 2 a 1.

A Espanha chega com uma campanha impecável de cinco jogos, vencendo todas as partidas na Copa do Mundo sem sofrer uma única derrota. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final, e também venceu a França por 2 a 0 na semifinal. Ao longo de seus cinco jogos, marcou sete gols e sofreu dois, mantendo o placar zerado em duas partidas e demonstrando solidez defensiva consistente durante todo o torneio.

O último encontro entre as duas seleções aconteceu na Eurocopa de 2024, onde a Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1. Analisando os últimos cinco confrontos diretos, a Espanha leva vantagem, com três vitórias contra uma da Inglaterra e um empate. A Espanha marcou oito gols nesses cinco jogos, enquanto a Inglaterra marcou sete, o que reflete a competitividade dessa rivalidade no cenário internacional.

No Grupo 3 da Liga das Nações da UEFA, a Inglaterra ocupa atualmente o terceiro lugar e a Espanha o quarto, o que significa que ambas as equipes buscam subir na tabela quando se enfrentarem em Wembley.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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