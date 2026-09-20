Futebol

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje x Bragantino e escalações (20/09/26)

Flamengo enfrenta o Bragantino neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

Escrito por Anny Malagolini
Em qual canal assistir ao jogo do Flamengo hoje Getty Images
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O Flamengo enfrenta o Bragantino neste domingo, 20 de setembro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 18h30 (horário de Brasília). O Rubro-Negro entra em campo na liderança do Brasileirão, com 57 pontos, enquanto o Bragantino ocupa a nona posição. A partida é a última antes da paralisação do campeonato para a Data Fifa.

Em qual canal assistir ao jogo do Flamengo hoje?

O torcedor pode acompanhar o jogo do Flamengo x Bragantino pelo SporTV ou Premiere, ambos serviços pagos. A partida começa às 18h30 deste domingo, 20 de setembro, pelo Brasileirão. O Globoplay pode disponibilizar o SporTV para assinantes que tenham um plano com o canal incluído. Nesse caso, basta entrar no aplicativo ou site do Globoplay, fazer login e acessar a programação do SporTV.

Passo a passo para assistir pelo SporTV

  • Tenha uma assinatura de TV por assinatura ou de um serviço de streaming que inclua o SporTV.
  • No horário da partida, procure pelo canal SporTV na programação.
  • Também é possível acessar o conteúdo pelo aplicativo ou site do serviço contratado.
  • Faça login com os dados da sua assinatura.
  • Procure por Flamengo x Bragantino e selecione a transmissão ao vivo.

Passo a passo para assistir pelo Premiere

  • Contrate o Premiere, pelo serviço de TV ou por uma plataforma de streaming que ofereça o canal.
  • Acesse o aplicativo ou site da plataforma.
  • Faça login na conta que possui a assinatura.
  • Procure pelo canal Premiere ou pela partida Flamengo x Bragantino.
  • Clique na transmissão para acompanhar o jogo ao vivo.

Escalações

O Flamengo terá mudanças para enfrentar o Bragantino. O técnico Leonardo Jardim não poderá contar com Pulgar, Lucas Paquetá e Samuel Lino, suspensos. Evertton Araújo também está fora por lesão.

A provável escalação do Flamengo é: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Bruno Henrique, Plata e Pedro.

O Bragantino terá o retorno de jogadores que ficaram fora da última rodada. A equipe é comandada pelo técnico Vagner Mancini.

A provável escalação do Bragantino é: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Vanderlan; Fabinho, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Fernando, Herrera e Isidro Pitta.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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