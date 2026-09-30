Qual canal vai passar o jogo da Argentina x Bolívia hoje ao vivo

Qual canal vai passar o jogo da Argentina x Bolívia hoje ao vivo

Argentina e Bolívia entram em campo nesta quarta-feira, dia 30, em amistoso internacional válido pela Data Fifa. A partida acontece às 21h (de Brasília), no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. Para quem procura saber Argentina x Bolívia onde assistir, a transmissão ao vivo será realizada pelo sportv.

O confronto marca o início de uma sequência de compromissos da seleção argentina em casa. O técnico Lionel Scaloni deve aproveitar a partida para observar jogadores e testar alternativas para o próximo ciclo da equipe.

Transmissão do jogo da Argentina x Bolívia

O amistoso entre Argentina e Bolívia terá transmissão pelo sportv, canal de TV por assinatura. O jogo também poderá ser acompanhado por meios digitais vinculados ao pacote contratado pelo assinante, conforme a disponibilidade da operadora.

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No horário da partida, acesse o canal pela televisão ou pelo aplicativo da operadora, quando houver essa opção.

Procure pela programação ao vivo do sportv.

A transmissão está prevista para começar no período do jogo, marcado para 21h pelo horário de Brasília.

Messi joga?

Lionel Messi não deve participar deste primeiro amistoso da sequência de jogos da Argentina. Com a ausência do principal nome da seleção, Scaloni deve usar o compromisso para dar espaço a atletas mais jovens e observar diferentes possibilidades para o time.

Entre os jogadores que aparecem nos testes realizados durante os treinamentos estão Agustín Giay, Franco Mastantuono e Nicolás Paz. No ataque, a tendência é que Julián Álvarez e Lautaro Martínez formem a dupla ofensiva.

Depois do duelo contra a Bolívia, a Argentina ainda terá outros dois amistosos em território argentino. A equipe enfrentará Burkina Faso no sábado e Benín na terça-feira seguinte, novamente no estádio do River Plate. O último compromisso está previsto para marcar a despedida de Messi da seleção.

A Bolívia, por sua vez, chega ao confronto depois de uma derrota por 2 a 0 para o Paraguai, em amistoso realizado no último domingo, nos Estados Unidos. A equipe comandada por Óscar Villegas tenta aproveitar a partida para ajustar o time e buscar uma resposta diante da Argentina.

Prováveis escalações de Argentina x Bolívia

A Argentina deve entrar em campo com uma formação que mistura jogadores experientes e nomes mais jovens.

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Exequiel Palacios e Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono e Nicolás Paz; Julián Álvarez e Lautaro Martínez.

Técnico: Lionel Scaloni.

Bolívia: Guillermo Viscarra; Diego Arroyo, Luis Haquín e Marcelo Morales; Roberto Fernández, Gabriel Villamíl, Carlos Melgar, Héctor Cuéllar e Ervin Vaca; Daniel Ribera e Miguel Terceros.

Técnico: Óscar Villegas.

O amistoso também serve como preparação para os próximos compromissos das duas seleções e oferece a Scaloni a possibilidade de avaliar alternativas sem a presença de Messi em campo.