Onde assistir à transmissão ao vivo de Portugal x País de Gales, canal de TV e horário de início da partida da Liga das Nações .

Onde vai passar Portugal x País de Gales ao vivo nesta quinta

Onde vai passar Portugal x País de Gales ao vivo nesta quinta

Procurando saber onde assistir Portugal x País de Gales hoje? As seleções se enfrentam nesta quinta-feira, 24 de setembro, pela primeira rodada do Grupo A4 da Liga das Nações da UEFA. A partida será disputada às 15h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa. A boa notícia é que CR7 joga.

Transmissão do jogo de Portugal hoje

O torcedor pode acompanhar o jogo pelo SporTV. A partida começa às 15h45 desta quinta, 24 de setembro. O Globoplay pode disponibilizar o SporTV para assinantes que tenham um plano com o canal incluído. Nesse caso, basta entrar no aplicativo ou site do Globoplay, fazer login e acessar a programação do SporTV.

O jogo de Portugal x País de Gales marca a estreia de Jorge Jesus no comando da seleção portuguesa. O treinador assumiu a equipe após a campanha decepcionante na Copa do Mundo, que terminou com a saída de Roberto Martínez. Do outro lado, Craig Bellamy continua à frente do País de Gales, apesar das especulações sobre seu futuro. A seleção galesa volta a disputar uma partida oficial depois da derrota por 2 a 1 para a Romênia, em junho.

A estreia de Jorge Jesus abre um novo ciclo na seleção portuguesa. Aos 72 anos, o treinador convocou um elenco de 25 jogadores para os primeiros compromissos da Liga das Nações. A equipe conta com nomes como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pedro Neto e Bernardo Silva, que formam parte do núcleo ofensivo português.

Portugal está no Grupo A4, ao lado de Dinamarca, Noruega e País de Gales. A equipe busca começar a competição com uma vitória em casa.

Como funciona a Liga das Nações 2026/27?

A Liga das Nações da UEFA 2026/27 começa nesta quinta-feira (24) com 54 seleções divididas em quatro ligas, de A a D. O torneio não serve apenas para definir um campeão: o desempenho de cada equipe também determina promoções, rebaixamentos e possíveis caminhos para os playoffs do EURO 2028.

Na Liga A, considerada a principal divisão, os quatro vencedores e os quatro segundos colocados avançam às quartas de final. Os vencedores seguem para a fase final, disputada em junho de 2027.

O sistema de acesso e queda funciona da seguinte forma:

Liga A: os dois piores quartos colocados são rebaixados. Outros times disputam playoffs de permanência.

Liga B: os quatro líderes sobem para a Liga A; os últimos colocados disputam playoffs ou podem ser rebaixados.

Liga C: os quatro líderes são promovidos para a Liga B, enquanto os segundos colocados disputam playoffs de acesso.

Liga D: todas as seleções participantes garantem promoção para a Liga C.

A fase de grupos terá seis rodadas, entre setembro e novembro de 2026. As quartas de final e os playoffs de promoção e rebaixamento acontecem em março de 2027, enquanto a fase final está prevista para junho.

A competição também terá impacto na corrida pelo EURO 2028: alguns vencedores de grupos da Liga das Nações que não conseguirem vaga pelas Eliminatórias Europeias poderão ter uma oportunidade de disputar os playoffs de classificação.