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Onde vai passar Portugal x País de Gales ao vivo nesta quinta

Onde assistir à transmissão ao vivo de Portugal x País de Gales, canal de TV e horário de início da partida da Liga das Nações .

Escrito por Anny Malagolini
Transmissão do jogo de Portugal hoje DCI
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Procurando saber onde assistir Portugal x País de Gales hoje? As seleções se enfrentam nesta quinta-feira, 24 de setembro, pela primeira rodada do Grupo A4 da Liga das Nações da UEFA. A partida será disputada às 15h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa. A boa notícia é que CR7 joga.

Transmissão do jogo de Portugal hoje

O torcedor pode acompanhar o jogo pelo SporTV. A partida começa às 15h45 desta quinta, 24 de setembro. O Globoplay pode disponibilizar o SporTV para assinantes que tenham um plano com o canal incluído. Nesse caso, basta entrar no aplicativo ou site do Globoplay, fazer login e acessar a programação do SporTV.

O jogo de Portugal x País de Gales marca a estreia de Jorge Jesus no comando da seleção portuguesa. O treinador assumiu a equipe após a campanha decepcionante na Copa do Mundo, que terminou com a saída de Roberto Martínez. Do outro lado, Craig Bellamy continua à frente do País de Gales, apesar das especulações sobre seu futuro. A seleção galesa volta a disputar uma partida oficial depois da derrota por 2 a 1 para a Romênia, em junho.

A estreia de Jorge Jesus abre um novo ciclo na seleção portuguesa. Aos 72 anos, o treinador convocou um elenco de 25 jogadores para os primeiros compromissos da Liga das Nações. A equipe conta com nomes como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pedro Neto e Bernardo Silva, que formam parte do núcleo ofensivo português.

Portugal está no Grupo A4, ao lado de Dinamarca, Noruega e País de Gales. A equipe busca começar a competição com uma vitória em casa.

Como funciona a Liga das Nações 2026/27?

A Liga das Nações da UEFA 2026/27 começa nesta quinta-feira (24) com 54 seleções divididas em quatro ligas, de A a D. O torneio não serve apenas para definir um campeão: o desempenho de cada equipe também determina promoções, rebaixamentos e possíveis caminhos para os playoffs do EURO 2028.

Na Liga A, considerada a principal divisão, os quatro vencedores e os quatro segundos colocados avançam às quartas de final. Os vencedores seguem para a fase final, disputada em junho de 2027.

O sistema de acesso e queda funciona da seguinte forma:

Liga A: os dois piores quartos colocados são rebaixados. Outros times disputam playoffs de permanência.
Liga B: os quatro líderes sobem para a Liga A; os últimos colocados disputam playoffs ou podem ser rebaixados.
Liga C: os quatro líderes são promovidos para a Liga B, enquanto os segundos colocados disputam playoffs de acesso.
Liga D: todas as seleções participantes garantem promoção para a Liga C.

A fase de grupos terá seis rodadas, entre setembro e novembro de 2026. As quartas de final e os playoffs de promoção e rebaixamento acontecem em março de 2027, enquanto a fase final está prevista para junho.

A competição também terá impacto na corrida pelo EURO 2028: alguns vencedores de grupos da Liga das Nações que não conseguirem vaga pelas Eliminatórias Europeias poderão ter uma oportunidade de disputar os playoffs de classificação.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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