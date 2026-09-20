Futebol

Onde vai passar o jogo do Benfica hoje x Porto em dia de clássico Português

Jogo reúne líder e vice-líder do campeonato

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo do Benfica hoje DCI
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A partir das 16h30 deste domingo, 20 de setembro, Porto e Benfica entram em campo pela 7ª rodada do Campeonato Português. O jogo é entre o líder e o segundo colocado, e o resultado pode mudar a tabela. Saiba como assistir ao vivo.

Onde assistir o jogo do Benfica hoje

O jogo do Porto x Benfica hoje tem transmissão da ESPN 4, disponível em operadoras de TV por assinatura, e também no streaming da Disney+. A partida começa às 16h30, pelo horário de Brasília.

O torcedor precisa ter a emissora na programação para assistir ao conteúdo. Caso não tenha, é preciso entrar em contato com a sua operadora para adquirir o pacote.

Quem é assinante Disney pode acompanhar os principais campeonatos de futebol internacional, incluindo o jogo do Benfica hoje, pela plataforma de streaming no celular, tablet, smart TV ou videogame, e até mesmo no computador.

Miguel Nogueira será o árbitro da partida, de acordo com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. O clássico será disputado no Estádio do Dragão, na cidade do Porto.

O último jogo do Benfica foi contra o Milan.

Como funciona o Campeonato Português

Para acompanhar a ascensão do futebol ao redor do globo, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu criar o Campeonato Português em 1934, também chamada de Primeira Liga. Com apenas oito equipes sob o sistema de pontos corridos, o Porto conquistou o seu primeiro título nacional.

Hoje, o Campeonato Português engloba 18 times das mais diferentes regiões do país. Similar aos outros torneios nacionais da Europa, a competição também é disputada em pontos corridos, onde os clubes se enfrentam duas vezes na temporada.

No primeiro turno, por exemplo, o Benfica joga contra todos os outros 17 oponentes como mandante ou visitante. Já no returno, o Benfica enfrenta novamente os 17 times, mas com o mando de campo invertido. Cada vitória dá três pontos, enquanto o empate garante um para os dois lados.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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