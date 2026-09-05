Jogo do Benfica hoje: onde assistir Benfica x Marítimo no Campeonato Português
O Benfica enfrenta o Marítimo neste sábado, 5 de setembro, em partida válida pela Liga Portugal.
Tem jogo do Benfica hoje, 5 de setembro, contra o Marítimo pelo Campeonato Português, 5ª rodada. A partida terá transmissão para todo o Brasil a partir das 14h (horário de Brasília).
Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?
O Benfica enfrenta o Marítimo hoje, 5 de setembro, a partir das 14h (horário de Brasília), e é possível assistir ao jogo pelo Disney+.
O Marítimo chega para o confronto com sete pontos após quatro rodadas. A equipe venceu dois jogos, empatou um e perdeu outro no Campeonato Português. O Benfica também soma sete pontos, mas disputou três partidas na competição. A equipe empatou na estreia e venceu os dois jogos seguintes.
O técnico Marco Silva deve escalar o Benfica com Samuel Soares; Alexander Bah, Tomás Araújo, Clément Lenglet e Samuel Dahl; Enzo Barrenechea e Leandro Barreiro; Rafa Silva, Gianluca Prestianni e Georgiy Sudakov; Vangelis Pavlidis.
O Marítimo deve entrar em campo com Alfonso Pastor; Igor Julião, Rafael Fernandes, Romain Correia e Paulo Henrique; Rodrigo Andrade e Vladan Danilovic; Bryan Limbombe, Raphael Guzzo e Martín Tejón; Adrián Butzke.
Acompanhe o placar do jogo aqui: ainda não começou.
- Quando: 5 de setembro de 2026, às 14h (horário de Brasília)
- Local: Estádio do Marítimo, Funchal, Portugal
- Onde assistir ao vivo: Disney+
Estatísticas do confronto
Marítimo e Benfica já se enfrentaram 101 vezes na história, com vantagem ampla para o Benfica. São 71 vitórias do time de Lisboa, 18 empates e 12 vitórias do Marítimo.
O Benfica venceu os últimos seis confrontos contra o Marítimo. A última vitória do time da Madeira aconteceu em 2020, pelo Campeonato Português.
Na atual edição do Campeonato Português, o Benfica marcou 11 gols em três partidas e sofreu três. O Marítimo marcou seis gols e sofreu cinco em quatro jogos.