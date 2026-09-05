Futebol

Jogo do Benfica hoje: onde assistir Benfica x Marítimo no Campeonato Português

O Benfica enfrenta o Marítimo neste sábado, 5 de setembro, em partida válida pela Liga Portugal.

Escrito por Anny Malagolini
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Tem jogo do Benfica hoje, 5 de setembro, contra o Marítimo pelo Campeonato Português, 5ª rodada. A partida terá transmissão para todo o Brasil a partir das 14h (horário de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O Benfica enfrenta o Marítimo hoje, 5 de setembro, a partir das 14h (horário de Brasília), e é possível assistir ao jogo pelo Disney+.

O Marítimo chega para o confronto com sete pontos após quatro rodadas. A equipe venceu dois jogos, empatou um e perdeu outro no Campeonato Português. O Benfica também soma sete pontos, mas disputou três partidas na competição. A equipe empatou na estreia e venceu os dois jogos seguintes.

O técnico Marco Silva deve escalar o Benfica com Samuel Soares; Alexander Bah, Tomás Araújo, Clément Lenglet e Samuel Dahl; Enzo Barrenechea e Leandro Barreiro; Rafa Silva, Gianluca Prestianni e Georgiy Sudakov; Vangelis Pavlidis.

O Marítimo deve entrar em campo com Alfonso Pastor; Igor Julião, Rafael Fernandes, Romain Correia e Paulo Henrique; Rodrigo Andrade e Vladan Danilovic; Bryan Limbombe, Raphael Guzzo e Martín Tejón; Adrián Butzke.

Acompanhe o placar do jogo aqui: ainda não começou.

  • Quando: 5 de setembro de 2026, às 14h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio do Marítimo, Funchal, Portugal
  • Onde assistir ao vivo: Disney+

Estatísticas do confronto

Marítimo e Benfica já se enfrentaram 101 vezes na história, com vantagem ampla para o Benfica. São 71 vitórias do time de Lisboa, 18 empates e 12 vitórias do Marítimo.

O Benfica venceu os últimos seis confrontos contra o Marítimo. A última vitória do time da Madeira aconteceu em 2020, pelo Campeonato Português.

Na atual edição do Campeonato Português, o Benfica marcou 11 gols em três partidas e sofreu três. O Marítimo marcou seis gols e sofreu cinco em quatro jogos.

Veja: quantas Champions o Benfica tem

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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