Jogo do São Paulo x Boca Juniors vai passar no SBT hoje?

Jogo do São Paulo x Boca Juniors vai passar no SBT hoje?

Boca Juniors e São Paulo entram em campo nesta terça-feira, 8, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo do confronto será disputado na Bombonera, em Buenos Aires, com início marcado para 21h30 (horário de Brasília). O duelo coloca frente a frente dois dos clubes mais tradicionais do futebol sul-americano. A partida de volta será disputada no Brasil, e o vencedor do confronto avançará para a semifinal da competição. Veja as informações do Jornal DCI.

Transmissão Boca Juniors x São Paulo ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo pelo SBT, ESPN e Disney+. O duelo de volta está marcado para a próxima terça-feira (15), no Morumbis, também às 21h30.

Quem quiser acompanhar a partida pela televisão aberta deve sintonizar o SBT a partir das 21h30. A transmissão também pode ser acompanhada pelas plataformas digitais do canal, de acordo com a disponibilidade para a região do telespectador.

O jogo também será exibido pelo Disney+, serviço de streaming que transmite a programação esportiva da ESPN.

Passo a passo:

Abra o aplicativo ou site do Disney+;

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Acesse a área de esportes;

Procure pela transmissão de Boca Juniors x São Paulo;

Selecione a partida para acompanhar o jogo ao vivo.

Escalações de hoje

As duas equipes entram em campo pelas quartas de final da Sul-Americana com suas escalações definidas. O São Paulo tem Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio e Iago Borduchi; Artur e Luciano; Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Boca Juniors vai escalar Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera e Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes e Tomás Belmonte; Alan Velasco, Leonel Flores e Miguel Merentiel. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Histórico de Boca Juniors x São Paulo

Boca Juniors e São Paulo já se enfrentaram 12 vezes em partidas oficiais organizadas pela Conmebol.

O retrospecto aponta vantagem para o clube argentino, que soma cinco vitórias. O São Paulo venceu quatro vezes, enquanto outros três confrontos terminaram empatados.

Os clubes também já protagonizaram um confronto pela própria Sul-Americana. Em 2007, o Boca venceu por 2 a 1 na Bombonera. No jogo de volta, o São Paulo ganhou por 1 a 0 no Morumbis e avançou pelo critério do gol marcado fora de casa, regra que não é mais utilizada nas competições da Conmebol.