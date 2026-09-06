Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Chapecoense: veja única forma de transmissão

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Chapecoense: veja única forma de transmissão

Neste domingo, 6 de setembro, o Corinthians recebe a Chapecoense, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 26ª rodada da competição. A equipe paulista tenta reagir após três derrotas consecutivas no Brasileirão e ocupa a décima colocação, com 32 pontos. Do outro lado, a Chapecoense está na lanterna, com 14 pontos, e também precisa do resultado para tentar iniciar uma reação na luta contra o rebaixamento.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

A Prime Vídeo vai transmitir o jogo do Corinthians e Chapecoense no Brasileirão às 19h30, horário de Brasília. A TV Globo não exibirá o duelo. O Prime Video é o serviço de streaming da Amazon que oferece milhares de filmes, séries e produções originais. Disponível em diversos dispositivos, a plataforma exige apenas uma assinatura do Amazon Prime.

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Quantas Brasileirões o Corinthians tem?

O Corinthians conquistou seu primeiro título nacional apenas em 1990. Porém, após isso, o Time do Povo levantou o caneco em mais 6 oportunidades: 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017.

Em 1990, o Timão conseguiu sua primeira conquista do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o sistema de disputa ainda passava pela fase de grupos.

O último título do Brasileirão conquistado pelo Corinthians foi em 2017. O primeiro turno da equipe foi brilhante. Em 19 rodadas, foram 14 vitórias e 5 empates.

Invicto e imaculado na primeira parte do Campeonato, o Timão só manteve a boa fase para ficar com o caneco. Dos 57 pontos disputados, o alvinegro conquistou 47. Foram 8 pontos a frente do vice-líder, Grêmio e aproveitamento de 82%.

Após o fim das 38 rodadas, o Timão somou 72 pontos. Foram 21 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. 50 gols marcados e 30 sofridos (melhor defesa da competição). Aproveitamento geral de 63%.