Jogo do Borussia Dortmund: tudo sobre a partida de hoje ao vivo

Para alcançar a liderança, Borussia Dortmund enfrenta o Stuttgart neste sábado, 22/10, a partir das 10h30 (Horário de Brasília), no Signal Iduna Park. O jogo do Borussia Dortmund é válido pela 10ª rodada do Campeonato Alemão no primeiro turno. Enquanto um briga na parte de cima da tabela, o outro precisa fugir do rebaixamento.

Confira o texto a seguir com todas as informações do confronto alemão neste sábado.

Onde assistir o jogo do Borussia Dortmund hoje ao vivo

O jogo do Borussia Dortmund hoje na Bundesliga tem transmissão ao vivo para todo o Brasil no serviço de streaming gratuito OneFootball, neste sábado, 22/10 a partir das 10h30 (Horário de Brasília).

Isso significa que a partida do Campeonato Alemão não vai passar na televisão, contando apenas com a plataforma gratuita de futebol como modo para acompanhar o jogo deste sábado. Não é preciso pagar nada ou se inscrever, é só baixar no celular ou entrar no site (www.onefootball.com).

Horário: 10h30

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje: OneFootball

Através do aplicativo em seu celular de graça ou no site do Onefootball também de graça

Como chegam as equipes para o confronto?

Sem vencer por três rodadas, o Borussia Dortmund tenta retomar o caminho da vitória no Campeonato Alemão. Dentro de casa, espera contar com o apoio dos torcedores no Signal Iduna Park para garantir os três pontos e consequentemente brigar na parte de cima da tabela. No total, contabiliza cinco vitórias, um empate e quatro derrotas.

Pela Champions League, vem na segunda posição do grupo G com sete pontos, atrás apenas do City.

Do outro lado, o Stuttgart precisa pontuar neste fim de semana para escapar da zona de rebaixamento da Bundesliga. Em décimo quarto com 8 pontos, contabiliza uma vitória, cinco empates e quatro derrotas no início da temporada, com o desempenho abaixo do esperado. Se vencer neste sábado, será considerado a zebra da rodada.

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Stuttgart na Bundesliga hoje:

Os anfitriões não poderão contar com Marco Reus, Bynoe-Gittens, Dahoud, Haller e Morey, lesionados.

Já o Stuttgart não tem desfalques.

Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Ozcan, Bellingham, Adeyemi, Brandt, Malen; Moukoko.

Stuttgart: Müller; Mavropanos, Anton, Zagadou; Silas, Endo, Karazor, Ahamada, Sosa; Guirassy e Tomas.

