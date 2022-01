Quanto o Neymar ganha por mês no PSG?

Saiba quais sãos os valores do salário do Neymar. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

Ao renovar o seu contrato com o PSG em 2021, Neymar tornou-se um dos jogadores de futebol mais bem pagos da França, vendo os números de sua conta dispararem enquanto esbanja uma vida de ostentação, festas, roupas e mansões. Saiba quanto Neymar ganha por mês e quais são os valores atribuídos a ele.

Quanto ganha Neymar por mês?

Neymar ganha por mês R$20 milhões, de acordo com o jornal francês L’Equipe. Ao assinar a renovação de seu contrato com o PSG até 2025, o craque consequentemente ganhou um aumento generoso em seu salário, além do bônus de R$ 313 milhões.

Por ano, os números impressionam ainda mais. São 30 milhões de euros atribuídos ao jogador na temporada, o mesmo que R$189 milhões, o que o coloca na prateleira de atletas mais bem pagos da França, ficando atrás apenas de Lionel Messi, seu companheiro de equipe.

Em sue contrato, Neymar tem um bônus que chama a atenção. Se ele for simpático com torcedores, não falar sobre a administração do clube e não criticar as escolhas do técnico ou até mesmo da comissão técnica, ele embolsa o valor de R$ 3,3 milhões todos os meses, segundo o jornal espanhol El Mundo.

Em 2021, Neymar apareceu em 6º lugar na lista da Forbes de jogadores mais bem pagos, atrás de Connor McGregor, Messi, Cristiano Ronaldo, Dak Prescott e LeBron James.

Patrimônio e patrocinadores de Neymar

O patrimônio de Neymar, de acordo com a revista Forbes, é de 95 milhões de dólares, o mesmo que 529 milhões de reais seguindo a cotação de dezembro de 2021.

Além de defender o Paris Saint-Germain e garantir uma bolada como salário, o camisa 10 da Seleção Brasileira também tem uma participação ativa no mercado publicitário. Entre os patrocinadores estão Poker Stars, Epic Games, Flutter Entertainment, Puma, Qatar Airways, Red Bull e Triller, onde utilizam o seu nome e a imagem para vender.

Em setembro de 2020, o jogador trocou a Nike, empresa que o patrocinava desde o Santos, pela Puma, marca responsável pelos uniformes do PSG, pelo valor de 25 milhões de euros, isto é, R$158,5 milhões segundo o blog Radar Econômico da revista Veja.

Por fim, o brasileiro também é uma super força nas redes sociais. Para fazer um post no Instagram de Neymar é necessário desembolsar R$2,7 milhões.

Imóveis de Neymar

Entre os negócios de Neymar estão também as diversas casas. O seu destino preferido é Mangaratiba, localizado no litoral sul do Rio de Janeiro, onde tem uma mansão sob o valor de R$28 milhões com 5 mil m2, muito conhecida por receber as polêmicas viradas de ano do atleta e seus amigos.

Em Itapema, Santa Catarina, Neymar tem um apartamento de luxo de 440 metros quadrados avaliado em R$5 milhões, além de outros dois apartamentos na Barra Sul, em Balneário Camboriu. No mesmo prédio luxuoso, ele tem uma cobertura de quatro andares que vale 30 milhões de reais, e um duplex de R$15 milhões.

No condomínio de luxo Jardim Acapulco, no Guarujá, o jogador tem duas mansões que, juntas, têm 3.000 m² no litoral de São Paulo, de acordo com o jornal Folha de São Paulo. Os dois espaços, inclusive, foram bloqueados pela Justiça devido ao processo de sonegação fiscal.

Em Paris, Neymar mora em uma mansão de mais de 3 mil metros quadrados com piscina, sauna, salão de jogos e jardim. De acordo com o jornal inglês The Sun, o aluguel é de R$ 93 mil por mês.

De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do portal Em Off, o craque comprou uma mansão em Alphaville, região nobre de São Paulo, antes de 2021 acabar pela quantia de R$ 20 milhões. O terreno tem 1512 metros quadrados de área. A mansão possui seis suítes, adega climatizada, cozinha gourmet, piscina aquecida, quadra de squash, elevador panorâmico e vaga para 20 carros na garagem.

