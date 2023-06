Jogo do Botafogo: horário e onde ver a Sul-Americana hoje, 06/06

A partida entre Botafogo e LDU será transmitida no serviço de streaming com exclusividade

LDU Quito e Botafogo disputam a liderança do grupo A na Copa Sul-Americana nesta terça-feira, 06/06, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. O jogo do Botafogo hoje começa às 23h, horário de Brasília, pela quinta rodada da competição.

Quem vai transmitir jogo do Botafogo?

Com início às 23h, o jogo do Botafogo hoje na Sul-Americana terá transmissão do Paramount+ ao vivo. Nenhum canal de TV vai exibir o duelo nesta terça-feira.

O Paramount Plus é o serviço de streaming do Paramount. Por R$ 14,90 por mês, o torcedor terá acesso ao catálogo de filmes, séries, documentários e jogos de futebol ao vivo. Dá para assistir no computador, celular, tablet e smartv em qualquer lugar do Brasil.

Escalações de LDU x Botafogo

LDU: Domínguez; Quintero, Ade, Rodríguez, Ramírez León; Piovi, Martinez, Jhojan Julio; Ibarra, Anangonó e Alvarado. Técnico do LDU Quito: Luis Zubeldía

Botafogo: Lucas Perri; Hugo, Victor Cuesta, Adryelson, Di Plácido; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Lucas Fernandes; Luis Henrique, Junior Santos e Tiquinho Soares. Técnico do Botafogo: Luís Castro

Arbitragem no jogo do Botafogo

O árbitro venezuelano José Argote apita o jogo do Botafogo hoje contra o LDU Quito nesta terça-feira, pela quinta rodada da Sul-Americana. Os auxiliares vão ser Alberto Ponte, Carlos Lopez e o quarto árbitro Angel Arteaga.

No VAR, árbitro de vídeo, o venezuelano Juan Soto será responsável por analisar cada um dos lances envolvendo os possíveis pênaltis, faltas graves e cartões amarelos e vermelhos.

Grupo do Botafogo na Sul-Americana 2023

Tanto Botafogo como LDU Quito tem oito pontos na fase de grupos da Sul-Americana. No entanto, o time brasileiro é o líder porque tem a vantagem no saldo de gols.

Em confronto direto, quem vencer nesta terça-feira assume a liderança na penúltima rodada. O Glorioso poderá encaminhar a vaga nas oitavas de final se ganhar a partida, dependendo apenas de si na última rodada.

O Magallanes tem três pontos em terceiro lugar enquanto o César Vallejo é o lanterna com um ponto.

GRUPO A DA SUL-AMERICANA

1 Botafogo – 8 pontos

2 LDU Quito – 8 pontos

3 Magallanes – 3 pontos

4 César Vallejo – 1 ponto

