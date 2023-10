Jogo do Brasil em Cuiabá nas Eliminatórias ainda tem ingresso

O próximo jogo do Brasil será contra a Venezuela na quinta-feira, 12 de outubro, pela terceira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, às 21h30 (de Brasília). Saiba quais são os preços dos ingressos para a partida em Cuiabá, e como comprar na internet.

Confira a tabela de jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Como comprar ingresso para o jogo do Brasil em Cuiabá?

Os ingressos do jogo do Brasil e Venezuela, na Arena Pantanal, estão à venda no site cbf.eleventickets.com, com pagamento via pix ou cartão de crédito com limite de até três ingressos por CPF. Cada entrada é única e intransferível, com QR code disponível no ticket.

Ainda há três setores disponíveis na Arena Pantanal: o CAT-1 já está esgotado, o CAT-2 por R$ 500 a inteira e a meia indisponível, e o CAT-3, por R$ 400 a inteira e a meia também esgotada no norte inferior e superior, e sul inferior e superior.

Passo 1: Acesse cbf.eleventickets.com pelo computador ou celular, clique em 'Comprar/Informações' e também em 'Comprar agora'.

Passo 2: Assim que abrir o mapa, escolha qual setor quer comprar clicando na cor, selecione o ticket e quantos irá comprar. Em seguida, vá em 'adicionar ao carrinho' e escolha 'Torcedor Brasileiro' e faça o seu cadastro de forma gratuita no site.

Passo 3: Ao completar o cadastro, finalize a compra e preencha com os seus dados pessoais. Salve o ticket e apresente o QR code no dia do jogo do Brasil pelo celular.

Informações para quem vai assistir o jogo na Arena Pantanal

Quem vai assistir a partida entre Brasil e Venezuela na Arena Pantanal, na próxima quinta-feira, 12 de outubro, terá que se atentar porque os portões abrem quatro horas antes do início da partida. É necessário ter atenção para não chegar atrasado ao estádio.

Os ingressos comprados online podem ser salvos no aplicativo Eleven Wallet, e e-ticket, disponível em até 48 horas antes da partida começar. Quem comprou em bilheterias físicas poderá apresentar no papel na entrada da arena com documento com foto.

A meia entrada, por outro lado, só é válida para estudantes, doadores de sangue ou medula, professores, crianças de 2 a 12 anos, idosos a partir de 60 anos, portadores do cartão ID jovem, jornalistas e radialistas com apresentação de documentos.

A Arena Pantanal está localizada na Avenida Agrícola Paes de Barros, em Cuiabá.

Como funciona as Eliminatórias da Copa do Mundo?

Para carimbar o passaporte até a Copa do Mundo da FIFA, as seleções da América do Sul participam das Eliminatórias do seu continente, torneio qualificatório que distribui vagas para as seleções do continente sul-americano.

Como a Copa do Mundo de 2026 dos Estados Unidos, Canadá e México será a primeira a ser disputada por 48 países, o número de vagas para os continentes também aumentou. Na América do Sul vão ser seis vagas diretas para o Mundial e uma até a repescagem mundial.

As dez seleções do continente, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, Venezuela, Paraguai, Peru, Bolívia e Equador, jogam as Eliminatórias em 18 rodadas em turno e returno, isto é, se enfrentam duas vezes. Sob o sistema de pontos corridos, cada vitória garante três pontos e o empate um para os dois lados.

Ao fim das rodadas, os seis primeiros da classificação vão para a Copa do Mundo enquanto o sétimo vai para a repescagem mundial.

Relembre quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo de futebol