Pesquisa segundo turno: Lula sai na frente na Ipec e PoderData

O Ipec divulgou na quarta-feira, dia 5, sua primeira pesquisa segundo turno das eleições 2022. Encomendado pela Globo, o levantamento apontou que Lula (PT) lidera a disputa com 51% das intenções de votos totais, contra 43% de Bolsonaro.

O instituto PoderData também divulgou sua primeira pesquisa para o novo turno, nesta quinta, dia 6. Segundo os resultados, o petista também lidera, mas com 48% dos votos ante 44% do atual presidente.

No primeiro turno, Lula (PT) teve 48% dos votos válidos contra 43,2% de Bolsonaro (PL), segundo apuração final do TSE. Como foram os mais votados, ambos se enfrentam novamente no segundo turno, dia 30 de outubro.

Pesquisa segundo turno Ipec entre Lula e Bolsonaro nas eleições 2022

De acordo com a pesquisa Ipec para o segundo turno, Lula (PT) tem 51% das intenções de voto e Jair Bolsonaro (PL) 43%. Votos brancos e nulos somam 4% e 2% dos entrevistados não souberam ou não responderam ao questionamento.

O Ipec entrevistou 2000 eleitores entre os dias 3 e 5 de outubro, em todo o Brasil. A pesquisa está protocolada no site do TSE sob o número BR-02736/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Veja a classificação da pesquisa estimulada.

Lula (PT): 51%

Bolsonaro (PL): 43%

Branco e nulo: 4%

Não sabe/não respondeu: 2%

Votos válidos

De acordo com o levantamento, excluindo os votos brancos e nulos, Lula tem 55% dos votos válidos, contra 45% de Bolsonaro.

Lula (PT): 55%

Bolsonaro (PL): 45%

Pesquisa espontânea

O Ipec fez também uma pesquisa espontânea com os entrevistados. Perguntou em quem votariam sem apresentar nenhum nome. Nesse caso, 50% dos eleitores disseram que votariam em Lula (PT) e 40% em Bolsonaro (PL). 6% afirmaram que votariam em branco ou nulo e 4% não souberam responder.

Lula (PT): 50%

Bolsonaro (PL): 40%

Brancos/nulos: 6%

Não sabe/não respondeu: 4%

Índice de rejeição

O instituto ainda mediu o índice de rejeição de cada candidato, perguntando aos eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum. 50% deles afirmaram que não votariam, de maneira alguma, em Bolsonaro e 40% disseram o mesmo sobre Lula.

Pesquisa segundo turno PoderData

A pesquisa segundo turno do PoderData, divulgada nesta quinta-feira (6), apontou uma disputa acirrada entre os candidatos. Nos votos totais, Lula (PT) soma 48% das intenções de voto e Bolsonaro (PL) 44%. Brancos ou nulos são 6% e aqueles que não sabem em quem votar são 2%.

O PoderData ouviu 3500 pessoas entre os dias 3 e 5 de outubro, no Brasil. A pesquisa está registrada no TSE sob protocolo BR-08253/2022. A margem de erro é de 1,8 pontos percentuais para cima ou para baixo.

Lula (PT): 48%

Bolsonaro (PL): 44%

Brancos/nulos: 6%

Não sabe: 2%

Votos válidos

Já considerados apenas os votos válidos, aqueles que se dirigem a um candidato, Lula lidera com 52% a 48%.

Lula (PT): 52%

Bolsonaro (PL): 48%