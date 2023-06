Jogo do Brasil hoje vai passar a Globo, sábado (17/06/23)

Após a amarga eliminação na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira volta aos gramados neste sábado, 17/06, para disputar amistoso contra Guiné no Estádio Cornellà-El Prat, na Espanha. O jogo do Brasil hoje começa às 16h30, horário de Brasília, mas vai passar na Globo? Saiba como assistir o amistoso.

Sob o comando do técnico interino Ramon Menezes, a equipe canarinho entra em campo depois de perder para o Marrocos em amistoso disputado em março deste ano. Este é apenas o segundo amistoso da Seleção Brasileira.

Esta é a primeira vez que Guiné e Brasil se enfrentam.

+ Artilheiros da Copa do Brasil

Globo vai transmitir o jogo do Brasil hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Brasil e Guiné às 16h30 neste sábado. Com narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Roger Flores, a transmissão é para todo o país.

A cobertura completa da Globo começa após o programa "Caldeirão com Mion". O torcedor pode torcer e assistir de graça do conforto do sofá em qualquer lugar do Brasil.

Quem tem a TV paga em casa pode sintonizar o SporTV, onde Milton Leite narra ao lado dos comentaristas Grafite e Paulo César Vasconcellos.

Qual é a escalação do Brasil hoje?

O técnico Ramon Menezes, interino da CBF no cargo desde o começo do ano, deverá utilizar Ayrton Lucas na lateral como uma experiência. Já no ataque, Vini Junior, Rodrygo e Richarlison vão usar a amarelinha em busca da vitória. Para Guiné, a escalação do técnico Kaba Diawara será a mesma dos jogos anteriores.

Escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Ayrton Lucas, Militão; Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá; Vini Junior, Rodrygo e Richarlison.

Escalação do Guiné: Koné; Conte, Sow, Diakhaby, Sylla; Diawara, Ilaix Moriba, Guilavogui, Naby Keita, Kamano; Guirassy.

Qual uniforme o Brasil vai usar em amistoso contra Guiné

A Seleção Brasileira vai usar um uniforme preto neste sábado, em amistoso contra Guiné, em forma de protesto ao caso de racismo na Espanha contra o jogador do Real Madrid, Vinícius Junior. O uniforme será utilizado no primeiro tempo, enquanto no segundo os jogadores voltarão à campo com a camisa amarela.

Esta é a primeira vez que a equipe da CBF utiliza um uniforme todo preto para jogar. A ação é uma proposta da CBF contra o racismo. O modelo foi criado pela Nike, no ano passado, para os goleiros usarem na Copa do Mundo do Catar. A fornecedora alterou as camisetas também para os outros jogadores.

Após a partida, as camisas serão enviadas para o Presidente da FIFA, UEFA e Conmebol, além do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, segundo o UOL.

Programação da Globo hoje

Agora que você já sabe que tem jogo do Brasil hoje na TV aberta, confira a programação completa da emissora para não perder nenhum lance do amistoso.

04:15 Corujão II - Aos Teus Olhos

06:00 Globo Repórer

06:50 É de Casa

11:45 Programação Local

12:40 Globo Esporte

13:10 Jornal Hoje

13:45 Programação Local

14:30 Caldeirão Com Mion

16:15 Futebol

18:30 Amor Perfeito

19:15 Programação Local

19:45 Vai Na Fé

20:30 Jornal Nacional

21:20 Terra E Paixão

22:25 Altas Horas

00:15 Supercine - Como Ser Solteira

02:05 Reapresentação Novela II - Vai Na Fé

Leia também:

Horários da F1 do GP do Canadá 2023

Quem esta na zona de rebaixamento do Brasileirão 2023 após 10 rodadas