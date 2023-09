Jogo do Brasil vai passar na Globo? Onde assistir a partida contra o Peru - 12/09

Mais um jogo do Brasil pelas Eliminatórias da Copa acontece nesta terça-feira, 12. Depois de vencer a Bolívia por 5x1, a seleção brasileira agora enfrenta o Peru na segunda rodada da competição. O público poderá acompanhar a disputa pela televisão e gratuitamente na web.

Que horas começa o jogo do Brasil hoje?

A partida entre Brasil e Peru começa às 22h45, horário de Brasília, logo após a novela "Todas as Flores" na Globo. A emissora transmitirá mais um dos jogos das Eliminatórias da Copa, que também podem ser assistidos através da plataforma de streaming Globoplay. O jogo será narrado por Luis Roberto e terá comentários de Roger Flores e Ana Thais Matos.

Com a exibição da partida, a grade da Globo sofrerá algumas mudanças. O Jornal Nacional começará no horário habitual, mas ficará no ar por apenas 30 minutos, sendo encerrado às 21h05. Já "Terra e Paixão" iniciará logo em seguida, mas também terminará mais cedo, às 22h, seguida da trama de João Emanuel Carneiro

A seleção brasileira venceu a primeira partida na última sexta-feira, 8, contra a Bolívia, de goleada. Depois de enfrentar os peruanos, o Brasil encara a Venezuela em 12 de outubro. O horário ainda será divulgado.

A América do Sul tem direito a seis vagas no mundial que acontece em 2026, sediado nos Estados Unidos e Canadá. São 18 rodadas entre os times sul-americanos para decidir as seleções que vão para a próxima Copa do Mundo.

Onde assistir Peru e Brasil?

A transmissão será feita ao vivo pela Globo. É possível assistir ao jogo também pela internet, gratuitamente pelo Globoplay. Outra forma de assistir a partida é através do canais SporTV, disponibilizados para quem TV a cabo ou é assinante do plano +canais da plataforma de streaming.

Pela TV aberta: sintonize na Globo no horário indicado.

Pelo SporTV: SKY - Canais 36, 37, 38 e 39

SKY HD - Canais 436, 437, 438 e 439

CLARO TV - Canais 36, 37, 38 e 39

CLARO TV HD - Canais 537, 538, 539 e 724

VIVO TV - Canais 337, 338 e 339

VIVO TV HD - Canais 817, 818 e 819

OI TV HD - Canais 39

Pela internet:

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou baixe o aplicativo na App Store, para iOS, ou Google Play, para Android.

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar. Se você já utilizou o Globoplay outras vezes, é só preencher os campos de e-mail e senha para fazer login.

Se não, clique para se registrar e insira os dados solicitados para fazer uma conta Globo.com como nome completo, e-mail, criação de uma senha, gênero, data de nascimento e cidade de residência. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 3: depois de concluir essa etapa, clique em "Agora na TV" no horário da partida. A transmissão começará em poucos segundos.

Qual a escalação para o jogo do Brasil hoje?

O técnico interino Fernando Diniz é quem está no comando da seleção brasileira. A equipe repetirá a mesma escalação da estreia no jogo de hoje do Brasil. Gabriel Magalhães, que precisou ser substituído no final da disputa contra a Bolívia, fez exames, mas não foi constatada nenhuma lesão, continuando como titular.

Provável escalação: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison.

O Peru empatou com o Paraguai em sua estreia, com ambos terminando em zero a zero. O time sofreu um desfalque com a expulsão de Luis Advíncula e jogou com um homem a menos no segundo tempo. A seleção é comandada pelo técnico Juan Reynoso.

Provável escalação: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Renato Tapia, Luis Abram e Marcos López; Yotún, Jesús Castillo (Miguel Araujo), Cartagena (Sergio Peña) e Andy Polo; André Carrillo e Paolo Guerrero

