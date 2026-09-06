Jogo do Cruzeiro hoje: onde assistir Cruzeiro x Athletico-PR; veja escalações

Jogo do Cruzeiro hoje: onde assistir Cruzeiro x Athletico-PR; veja escalações

Cruzeiro e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (6), às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne duas equipes que brigam na parte de cima da tabela e pode mexer diretamente na disputa pelas primeiras posições.

Onde assistir Cruzeiro x Athletico-PR ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, na TV aberta, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. A bola rola às 16h (de Brasília), no Mineirão.

O Cruzeiro chega para o confronto na sexta colocação, com 39 pontos. A equipe mineira busca a recuperação após perder para o Vasco na última rodada e ser eliminada pelo Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil.

O Athletico-PR ocupa a terceira posição, com 45 pontos, e vive uma sequência de 10 partidas sem perder no Brasileirão. O Furacão vem de empate por 3 a 3 com o Fluminense e tenta manter a aproximação dos líderes da competição.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas (Villalba); Lucas Romero, Gerson (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Wesley, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Athletico-PR: Mycael; Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto Moraes, Luiz Gustavo, Jadson e Mendoza; Leozinho, João Cruz e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

O Cruzeiro não terá Jonathan Jesus, que está lesionado. Gerson ainda é dúvida por causa de dores na coxa. Fabrício Bruno retorna após cumprir suspensão. Pelo Athletico-PR, Benavídez está suspenso, enquanto Mycael deve substituir Santos no gol.