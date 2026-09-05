Jogo do Flamengo feminino hoje ao vivo (5/9): onde assistir sábado
Partida começa às 16h pelas quartas de final do Brasileirão
O jogo do Flamengo feminino hoje ao vivo vai ser contra a Ferroviária, pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino, em partida neste sábado, 5 de setembro. O jogo na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), está marcado para começar às 16h30, pelo horário de Brasília. Com transmissão ao vivo, confira todas as informações no texto a seguir.
O Flamengo venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Com a vantagem, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate para avançar à semifinal. A Ferroviária precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente. Se vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.
Onde assistir jogo do Flamengo feminino hoje ao vivo?
O jogo do Flamengo feminino hoje ao vivo terá transmissão da TV Globo, sportv, TV Brasil, ge TV e UOL, às 16h30 (horário de Brasília).
A partida será disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e vale uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. O confronto terá arbitragem de Ruthyanna Camila Medeiros da Silva, da Paraíba, e contará com VAR.
Informações do jogo da Ferroviária x Flamengo hoje:
- Data: Sábado, 05/09/2026
- Horário: 16h30 (horário de Brasília)
- Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
- Onde assistir: TV Globo, sportv, TV Brasil, ge TV e UOL
- Árbitra: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB)
- VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)
Últimos jogos de Ferroviária x Flamengo
Flamengo 1 x 0 Ferroviária – jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino
Flamengo 1 x 1 Ferroviária – 10ª rodada do Brasileirão Feminino
Prováveis escalações do Ferroviária x Flamengo:
Provável escalação da Ferroviária: Luciana; Camila, Grazy e Andressa; Katiuscia, Nicoly, Maressa e Fátima Dutra; Dos Santos, Sissi e Mariana Santos.
Provável escalação do Flamengo: Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Flávia Mota e Jucinara; Letícia, Ju Ferreira, Djeni e Mariana Fernandes; Fernanda e Cristiane.
Quem lidera o Campeonato Brasileiro Feminino 2026?
O Campeonato Brasileiro Feminino está na fase de quartas de final. Flamengo e Ferroviária terminaram a primeira fase entre os oito melhores colocados e agora disputam uma vaga na semifinal.
A Ferroviária terminou a primeira fase na quarta colocação, com 31 pontos. O Flamengo ficou em quinto lugar, com 30 pontos. Nas quartas de final, os times se enfrentam em jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a vaga é decidida nos pênaltis.
O vencedor de Ferroviária x Flamengo enfrenta na semifinal quem avançar do confronto entre São Paulo e Grêmio.
1 Ferroviária – 31 pontos
2 Flamengo – 30 pontos
3 [demais classificados da primeira fase]
4 [demais classificados da primeira fase]
5 [demais classificados da primeira fase]
6 [demais classificados da primeira fase]
7 [demais classificados da primeira fase]
8 [demais classificados da primeira fase]