Futebol

Jogo do Flamengo feminino hoje ao vivo (5/9): onde assistir sábado

Partida começa às 16h pelas quartas de final do Brasileirão

Escrito por Anny Malagolini
flamengo feminino jogo de futebol Getty
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O jogo do Flamengo feminino hoje ao vivo vai ser contra a Ferroviária, pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino, em partida neste sábado, 5 de setembro. O jogo na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), está marcado para começar às 16h30, pelo horário de Brasília. Com transmissão ao vivo, confira todas as informações no texto a seguir.

O Flamengo venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Com a vantagem, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate para avançar à semifinal. A Ferroviária precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente. Se vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Onde assistir jogo do Flamengo feminino hoje ao vivo?

O jogo do Flamengo feminino hoje ao vivo terá transmissão da TV Globo, sportv, TV Brasil, ge TV e UOL, às 16h30 (horário de Brasília).

A partida será disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e vale uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. O confronto terá arbitragem de Ruthyanna Camila Medeiros da Silva, da Paraíba, e contará com VAR.

Informações do jogo da Ferroviária x Flamengo hoje:

  • Data: Sábado, 05/09/2026
  • Horário: 16h30 (horário de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
  • Onde assistir: TV Globo, sportv, TV Brasil, ge TV e UOL
  • Árbitra: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB)
  • VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Últimos jogos de Ferroviária x Flamengo

Flamengo 1 x 0 Ferroviária – jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Flamengo 1 x 1 Ferroviária – 10ª rodada do Brasileirão Feminino

Prováveis escalações do Ferroviária x Flamengo:

Provável escalação da Ferroviária: Luciana; Camila, Grazy e Andressa; Katiuscia, Nicoly, Maressa e Fátima Dutra; Dos Santos, Sissi e Mariana Santos.

Provável escalação do Flamengo: Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Flávia Mota e Jucinara; Letícia, Ju Ferreira, Djeni e Mariana Fernandes; Fernanda e Cristiane.

Quem lidera o Campeonato Brasileiro Feminino 2026?

O Campeonato Brasileiro Feminino está na fase de quartas de final. Flamengo e Ferroviária terminaram a primeira fase entre os oito melhores colocados e agora disputam uma vaga na semifinal.

A Ferroviária terminou a primeira fase na quarta colocação, com 31 pontos. O Flamengo ficou em quinto lugar, com 30 pontos. Nas quartas de final, os times se enfrentam em jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a vaga é decidida nos pênaltis.

O vencedor de Ferroviária x Flamengo enfrenta na semifinal quem avançar do confronto entre São Paulo e Grêmio.

1 Ferroviária – 31 pontos

2 Flamengo – 30 pontos

3 [demais classificados da primeira fase]

4 [demais classificados da primeira fase]

5 [demais classificados da primeira fase]

6 [demais classificados da primeira fase]

7 [demais classificados da primeira fase]

8 [demais classificados da primeira fase]

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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