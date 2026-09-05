Jogo do Galo hoje: onde vai passar Atlético-MG x São Paulo

Jogo do Galo hoje: onde vai passar Atlético-MG x São Paulo

Neste sábado, 5 de setembro de 2026, às 18h30 (horário de Brasília), Atlético-MG e São Paulo se enfrentam pelo Brasileirão em duelo válido pela 26ª rodada. A partida será realizada no Morumbis, e terá transmissão pela TV e internet.

O Galo deve escalar Gabriel Delfim; Natanael, Vitor Hugo, Vitão e Renan Lodi (Pascini); Castaño, Alan Franco e Victor Hugo (Scarpa); Alan Minda, Cuello e Reinier (Cassierra).

Transmissão do jogo do Galo contra o São Paulo

Galo e São Paulo jogam a partir das 18h30 (horário de Brasília) e o Premiere fará a transmissão da partida. Veja como assistir:

Acesse o App ou Site: Entre no Premiere pelo seu navegador, Smart TV, smartphone ou console de videogame.

Seção de Esportes: Procure pelo banner do “Campeonato Brasileiro” ou vá na aba “Esportes”.

Escolha a Partida: Em dias de jogo, o evento aparecerá em destaque na página inicial com a opção “Ao Vivo”.

Dica de Ouro: Você pode definir lembretes dentro do app para ser notificado minutos antes do apito inicial.

Como funciona o Brasileirão 2026

O Campeonato Brasileiro da Série A reúne os 20 melhores times brasileiros que disputam entre si o título de campeão, garantindo também vaga para a Copa Libertadores. Os quatro piores clubes na disputa perdem a vaga na primeira divisão do campeonato brasileiro e são rebaixados para disputar a Série B no ano seguinte. O sistema de promoção e rebaixamento funciona entre todas as séries da competição, A e B, B e C e C e D.

Define-se como campeão brasileiro aquele time que chegar ao fim do campeonato com maior número de pontos. São 38 rodadas do Brasileirão ao todo, tanto na Série A, quanto na Série B.

Desde 2003, o Campeonato Brasileiro adotou o sistema de pontos corridos para a competição. Assim, os 20 times se enfrentam em duas partidas (turno e returno) para somar seus pontos para a disputa.