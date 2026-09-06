Onde vai passar hoje Flamengo x Remo e escalações do jogo

Onde vai passar hoje Flamengo x Remo e escalações do jogo

O Flamengo visita neste domingo, dia 6, o Remo no Mangueirão, às 16h (horário de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro busca três pontos para assumir a liderança do Brasileirão. O Remo está na 19ª colocação, com 23 pontos, e precisa pontuar para deixar a zona de rebaixamento.

Onde assistir Remo x Flamengo ao vivo

O jogo do Remo e Flamengo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema de pay-per-view, mas também na GE TV e TV Globo. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio do Mangueirão, em Belém.

1 – Pelo Premiere

Acesse o Premiere pela televisão por assinatura ou pelo serviço de streaming.

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Procure pela programação de futebol ao vivo.

Selecione a transmissão de Remo x Flamengo.

2 – Na TV Globo

A partida também terá transmissão da TV Globo para as regiões onde a emissora exibir o confronto. Nesse caso, basta sintonizar a emissora no horário marcado para o início do jogo.

3 – GETV

O torcedor também poderá acompanhar a partida pelo GETV, canal digital do ge. O acesso pode ser feito pelos canais oficiais da plataforma.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Zé Welison, Picco, Zé Ricardo e Pikachu; Jajá e Taliari.

Flamengo: Rossi, Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Jorginho), Paquetá e Arrascaeta; Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro

No primeiro turno do Brasileirão, Flamengo e Remo se enfrentaram no Maracanã. O time carioca venceu por 3 a 0, com gols de Luiz Araújo, Samuel Lino e Léo Ortiz.

Agora, as equipes voltam a se encontrar em momentos distintos na tabela: enquanto o Flamengo busca a liderança, o Remo tenta reagir para escapar da zona de rebaixamento.