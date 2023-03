Jogo do Cruzeiro x América hoje: horário da semifinal do Mineiro 2023

Jogo do Cruzeiro x América hoje: horário da semifinal do Mineiro 2023

O clássico mineiro entre Cruzeiro e América neste sábado, 11 de março, da o pontapé inicial nas disputas pela semifinal do Campeonato Mineiro. Com início às 16h30 (Horário de Brasília), o jogo do Cruzeiro vai ser na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Quem vencer garante a vantagem na decisão.

Este é apenas o jogo de ida na semifinal do Campeonato Mineiro. A partida de volta ainda não tem data.

Por que o jogo do Cruzeiro hoje vai ser na Arena do Jacaré?

O jogo do Cruzeiro e América hoje no Campeonato Mineiro vai ser em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, 70km da capital mineira, porque a Raposa ainda está em litígio com o Mineirão e por isso não pode ter o mando de campo no estádio em Belo Horizonte.

Como o Coelho será o mandante na Arena Independência, a gestão de Ronaldo teve de escolher o estádio em Sete Lagoas para receber o clássico mineiro neste sábado.

Segundo o portal GE, a gestão cruzeirense pediu por reformas no gramado antes da bola rolar no estádio. A capacidade do local é de 18 mil torcedores. Segundo o GE, a Arena do Jacaré já foi a casa do Cruzeiro em 2011 e 2012, quando o Mineirão passava por reformas.

Como assistir o jogo do Cruzeiro hoje na TV

O jogo do Cruzeiro hoje vai passar na Globo (MG), SporTV e Premiere ao vivo neste sábado. Com transmissão no canal aberto e entre as operadoras por assinatura, o torcedor tem uma variedade de opções para curtir o clássico mineiro.

Com narração de Rogério Corrêa e comentários de Henrique Fernandes e Fábio Junior, a Globo vai transmitir para todo o estado de Minas Gerais a semifinal do Campeonato Mineiro. Este é apenas o confronto de ida, onde a derrota não elimina nenhum dos times. É de graça e o torcedor pode assistir no conforto do seu sofá em casa.

Já o canal SporTV e o pay-per-view Premiere estão disponíveis na TV paga em qualquer lugar do Brasil. O ppv, entretanto, só pode ser acessado se o torcedor pagar o valor extra na mensalidade.

Assistir Cruzeiro online hoje

Para quem deseja acompanhar o clássico na internet, dá para sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo.

O torcedor que mora no estado de Minas Gerais pode assistir de graça na plataforma, não precisa ser assinante. É só entrar no site do conteúdo (www.globoplay.globo.com), se cadastrar na Conta Globo de graça, clicar em "Agora na TV" e escolher a Globo para assistir.

Mas quem já é assinante e está em outros estados deve sintonizar a transmissão ao vivo do SporTV ou Premiere. O GloboPlay está disponível no site ou nos aplicativos para celular, tablet e smartv.

Escalações do Cruzeiro x América MG

O duelo entre Cruzeiro e América, na semifinal do Campeonato Mineiro, deve ter as seguintes escalações neste sábado:

Escalação do jogo do Cruzeiro: Rafael Cabral - Goleiro

Neris - Zagueiro

Reynaldo - Zagueiro

Oliveira - Zagueiro

Walisson - Lateral

Kaiki - Lateral

Neto Moura - Volante

Ian Luccas - Volante

Daniel Junior - Meia

Bruno Rodrigues - Meia

Gilberto - Atacante

Escalação do jogo do América MG: Matheus Cavichioli - Goleiro;

Arthur - Lateral,

Iago Maidana - Zagueiro,

Éder - Zagueiro,

Marlon - Lateral;

Juninho - Volante,

Alê - Volante,

Benítez - Meia,

Dadá Belmonte - Meia;

Matheusinho - Meia/Atacante,

Henrique Almeida - Atacante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cruzeiro (@cruzeiro)

Arbitragem do clássico

Quem vai apitar o clássico mineiro entre Cruzeiro e América neste sábado vai ser Paulo Cesar Zanovelli, com os assistentes Felipe Alan Costa e Magno Arantes, além do quarto árbitro Francielly Fernanda Lima.

No VAR, árbitro de vídeo, Marco Aurélio Augusto será o responsável ao lado do assistente Fernanda Gomes.

Leia também

Final da Libertadores 2023 será no Rio de Janeiro