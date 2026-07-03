Jogo do Flamengo hoje: onde vai passar Flamengo x River Plate e escalações (3/7)

O Flamengo inicia nesta sexta-feira (3) sua série de amistosos durante a pausa da Copa do Mundo. O time rubro-negro estreia no Troféu do Algarve contra o River Plate, às 15h30, pelo horário de Brasília, no Estádio Algarve, no sul de Portugal. A partida abre a preparação da equipe para a retomada do calendário no segundo semestre.

Onde assistir Flamengo x River Plate

O jogo do Flamengo x River Plate terá transmissão ao vivo do Premiere, SporTV, GE TV e Band. A partida começa às 15h30, no Estádio Algarve, em Portugal.

O duelo marca o reencontro entre os finalistas da Libertadores de 2019, vencida pelo Flamengo em Lima, no Peru. Desta vez, porém, o confronto tem caráter preparatório. O rubro-negro aproveita a pausa no calendário para ajustar o elenco antes da retomada da temporada no segundo semestre.

Confira a programação do Rubro-Negro

28/06: Viagem para Portugal

03/07: Flamengo x River Plate

08/07: Flamengo x Lausanne

11/07: Flamengo x Benfica

12/07: Retorno da delegação ao Brasil

Escalação

Para o amistoso contra o River Plate, o técnico Leonardo Jardim deve manter a base do Flamengo que venceu o Coritiba na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo. Na ocasião, o treinador já não contava com os jogadores convocados por suas seleções.

Arrascaeta, Varela e De la Cruz, que defenderam o Uruguai no Mundial, receberam dez dias de folga após a eliminação da seleção e não participam da intertemporada em Portugal. Léo Pereira, Lucas Paquetá, Danilo e Alex Sandro seguem com a Seleção Brasileira nos Estados Unidos. Gonzalo Plata e Carrascal também continuam fora, a serviço de Equador e Colômbia.

Com isso, o Flamengo deve ir a campo com: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Luiz Araújo; Bruno Henrique, Pedro e Samuel Lino.

Do outro lado, o River Plate também chega desfalcado e deve usar uma formação alternativa no amistoso. Além de Gonzalo Montiel, convocado pela Argentina, o clube argentino passa por uma reformulação no elenco e anunciou recentemente a saída de 12 jogadores.

A provável escalação do River Plate tem: Beltrán; Ulises Giménez, Martínez Quarta, Rivero e Facundo González; Lautaro Pereyra, Lucas Silva, Fausto Vera e Tomás Galván; Freitas e Spiff.