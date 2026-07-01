Futebol

Próximo jogo do Flamengo é contra o River Plate em amistoso; veja data e transmissão

Jogo é amistoso em Portugal

Escrito por Anny Malagolini
Próximo jogo do Flamengo Jogo é em amistoso - DCI

O Flamengo volta a campo em clima de intertemporada, longe do Brasil e diante de um velho conhecido dos torneios sul-americanos. Durante a pausa do calendário nacional por causa da Copa do Mundo, o Rubro-Negro fará uma série de amistosos em Portugal para manter o ritmo antes da retomada do Brasileirão. O primeiro compromisso será contra o River Plate, da Argentina, em duelo que também pode movimentar conversas nos bastidores entre as diretorias.

Próximo jogo do Flamengo

O próximo jogo do Flamengo será contra o River Plate na sexta-feira, 3 de julho, às 15h30, pelo horário de Brasília. O confronto será disputado no Estádio Algarve, localizado entre Faro e Loulé, em Portugal.

A partida marca o primeiro compromisso do Rubro-Negro na intertemporada europeia. O elenco viajou para Portugal para manter o ritmo durante a paralisação do calendário brasileiro e aproveitar o período sem jogos oficiais para treinos, ajustes físicos e observações no elenco.

Flamengo x River Plate
Sexta-feira, 03/07, às 15h30
Estádio Algarve, em Portugal
Onde assistir: Band

Quais são os próximos jogos do Rubro-Negro em Portugal?

Depois do amistoso contra o River Plate, o Flamengo terá mais dois compromissos no Estádio Algarve. O segundo jogo será contra o Lausanne-Sport, da Suíça, no dia 8 de julho, às 16h30, horário de Brasília. O último amistoso da viagem será diante do Benfica, no sábado, 11 de julho, às 15h30.

A sequência faz parte do período de preparação rubro-negro antes da retomada do Brasileirão. O clube informou que os três amistosos serão realizados no Estádio Algarve e que a delegação ficará em Portugal até 12 de julho.

Rubro-Negro x Lausanne-Sport – amistoso
Quarta-feira, 08/07, às 16h30
Estádio Algarve, em Portugal
Onde assistir: a confirmar

Flamengo x Benfica – amistoso
Sábado, 11/07, às 15h30
Estádio Algarve, em Portugal
Onde assistir: a confirmar

Onde assistir Flamengo x River Plate?

O jogo Flamengo x River Plate terá transmissão da Band na TV aberta. A emissora deve iniciar a cobertura às 15h15, pouco antes de a bola rolar em Portugal.

O amistoso também chama atenção porque reúne dois dos clubes mais tradicionais da América do Sul. Além da preparação em campo, o encontro entre as diretorias pode servir para conversas sobre a situação do lateral Matías Viña, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao River Plate.

Segundo o ge, o clube argentino sinalizou interesse em discutir a possibilidade de encerrar o empréstimo antes do fim do contrato. Viña tem vínculo com o Flamengo até 2028 e está emprestado ao River até dezembro.

Quando o Flamengo volta a jogar pelo Brasileirão?

O Rubro-Negro volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no dia 22 de julho, contra a Chapecoense, fora de casa. A partida está marcada para uma quarta-feira, às 21h30, pelo horário de Brasília.

Depois desse compromisso, o Rubro-Negro recebe o São Paulo no dia 26 de julho, às 18h30, e visita o Internacional no dia 29 de julho, às 19h30. Os três jogos fazem parte da retomada do Brasileirão após a pausa no calendário.

Chapecoense x Flamengo – Brasileirão
Quarta-feira, 22/07, às 21h30
Local: a definir
Onde assistir: a confirmar

Flamengo x São Paulo – Brasileirão
Domingo, 26/07, às 18h30
Local: a definir
Onde assistir: a confirmar

Internacional x Flamengo – Brasileirão
Quarta-feira, 29/07, às 19h30
Local: a definir
Onde assistir: a confirmar

Próximo jogo do Flamengo na Libertadores

Além do Brasileirão, o Flamengo também tem compromisso marcado pela Libertadores em agosto. O Rubro-Negro enfrenta o Cruzeiro nas oitavas de final, com o primeiro jogo previsto para 12 de agosto, às 21h30, fora de casa.

A partida de volta será em 19 de agosto, também às 21h30, com mando do Flamengo. Até lá, o time terá os amistosos em Portugal e a sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro para retomar ritmo antes do mata-mata continental.

Cruzeiro x Flamengo – Libertadores
Quarta-feira, 12/08, às 21h30
Jogo de ida das oitavas de final

Flamengo x Cruzeiro – Libertadores
Quarta-feira, 19/08, às 21h30
Jogo de volta das oitavas de final

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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