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Estrela da Amadora x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo deste domingo (8)

Jogo começa às 17h30

Escrito por Anny Malagolini
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Foto: DCI
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O Benfica entra em campo neste domingo, 8 de novembro, para enfrentar o Estrela da Amadora pela 11ª rodada do Campeonato Português. O duelo está marcado para as 17h30 (horário de Brasília), no Estádio José Gomes, em Amadora, Portugal.

Onde assistir a Estrela da Amadora x Benfica ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Benfica e Estrela da Amadora pela plataforma de streaming Disney+. Para assistir ao jogo, siga o passo a passo:

  1. Acesse o Disney+: entre no aplicativo da plataforma pelo celular, tablet ou smart TV. Também é possível acessar pelo site oficial Disney+.
  2. Faça o login: informe seu e-mail e senha cadastrados na plataforma.
  3. Confira sua assinatura: verifique se o seu plano dá acesso ao conteúdo esportivo ao vivo.
  4. Procure pela partida: utilize a ferramenta de busca e digite Benfica x Estrela da Amadora.
  5. Abra a transmissão: selecione o evento, caso esteja disponível na programação ao vivo.
  6. Acompanhe o jogo: a bola começa a rolar às 17h30, pelo horário de Brasília.

Atenção: para ter acesso à programação completa de esportes da ESPN no Disney+, é necessário ter o plano Premium. A disponibilidade de partidas pode variar conforme os direitos de transmissão.

InformaçãoDetalhes
JogoEstrela da Amadora x Benfica
CompetiçãoCampeonato Português
Rodada11ª
DataDomingo, 8 de novembro de 2026
Horário17h30 (de Brasília)
EstádioJosé Gomes
LocalAmadora, Portugal
TransmissãoDisney+

Como chegam Benfica e Estrela da Amadora?

O Benfica chega para o confronto tentando manter a sequência positiva no Campeonato Português. Vice-líder da competição, com 25 pontos, o time busca a quarta vitória seguida para seguir na perseguição ao Porto, que está na primeira colocação.

Na rodada anterior, a equipe venceu o Alverca por 1 a 0. Agora, terá pela frente um adversário que atravessa uma fase complicada na competição.

O Estrela da Amadora ocupa o 12º lugar, com dez pontos, e não vence há quatro rodadas. No compromisso mais recente, a equipe foi derrotada pelo Moreirense por 2 a 1. Jogando em casa, o time tenta interromper a sequência negativa diante de um dos principais clubes do futebol português.

Prováveis escalações

Estrela da Amadora: Léo Linck; Scholze, Luan Patrick, Lekovic e Davin; Jansson, Serra e Zvonarek; Stoica, Antonetti e Marcus.

Benfica: Samuel Soares; Bah, Tomás Araújo, Circati e Dahl; Palhinha, Aursnes e Prestianni; Lukebakio, Pavlidis e Schjelderup

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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Onde assistir Cruzeiro x Bahia ao vivo Onde assistir Cruzeiro x Bahia ao vivo? O jogo entre Cruzeiro e Bahia terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Amazon Prime Video. Para acompanhar a partida, o torcedor precisa acessar a plataforma de streaming e ter uma assinatura ativa. O confronto começa às 21h30 (horário de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes que disputam posições na parte de cima da tabela. O Cruzeiro busca manter a boa sequência na competição, enquanto o Bahia tenta conquistar pontos fora de casa para se aproximar do grupo que briga pelas primeiras colocações. O Cruzeiro chega para a 34ª rodada na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos. A equipe comandada pelo técnico Artur Jorge atravessa uma boa fase e vem de três vitórias consecutivas, incluindo o triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no clássico da última rodada. A Raposa tenta aproveitar o mando de campo para somar mais três pontos e fortalecer sua posição na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2027. Do outro lado, o Bahia ocupa o sexto lugar, com 53 pontos. O time dirigido por Rogério Ceni também vem de vitória: derrotou o São Paulo por 3 a 2, na Arena Fonte Nova, e busca manter o embalo para subir na classificação. Com quatro pontos de diferença para o adversário mineiro, o Tricolor baiano encara o confronto como uma oportunidade de diminuir a distância para os primeiros colocados. Prováveis escalações de Cruzeiro x Bahia O técnico Artur Jorge terá desfalques para montar o Cruzeiro. William, Lucas Villalba e Matheus Pereira cumprem suspensão, enquanto João Marcelo está fora por lesão no joelho. Fagner, Fabrício Bruno e Matías Viña aparecem entre as opções para ocupar as vagas. Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Matías Viña; Lucas Romero, Zé Lucas, Gerson e Bruno Rodrigues; Keny Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge. No Bahia, Rogério Ceni conta com o retorno do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão na rodada anterior. O goleiro Léo Vieira segue fora por lesão.

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