Estrela da Amadora x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo deste domingo (8)
Jogo começa às 17h30
O Benfica entra em campo neste domingo, 8 de novembro, para enfrentar o Estrela da Amadora pela 11ª rodada do Campeonato Português. O duelo está marcado para as 17h30 (horário de Brasília), no Estádio José Gomes, em Amadora, Portugal.
Onde assistir a Estrela da Amadora x Benfica ao vivo?
Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Benfica e Estrela da Amadora pela plataforma de streaming Disney+. Para assistir ao jogo, siga o passo a passo:
- Acesse o Disney+: entre no aplicativo da plataforma pelo celular, tablet ou smart TV. Também é possível acessar pelo site oficial Disney+.
- Faça o login: informe seu e-mail e senha cadastrados na plataforma.
- Confira sua assinatura: verifique se o seu plano dá acesso ao conteúdo esportivo ao vivo.
- Procure pela partida: utilize a ferramenta de busca e digite Benfica x Estrela da Amadora.
- Abra a transmissão: selecione o evento, caso esteja disponível na programação ao vivo.
- Acompanhe o jogo: a bola começa a rolar às 17h30, pelo horário de Brasília.
Atenção: para ter acesso à programação completa de esportes da ESPN no Disney+, é necessário ter o plano Premium. A disponibilidade de partidas pode variar conforme os direitos de transmissão.
|Informação
|Detalhes
|Jogo
|Estrela da Amadora x Benfica
|Competição
|Campeonato Português
|Rodada
|11ª
|Data
|Domingo, 8 de novembro de 2026
|Horário
|17h30 (de Brasília)
|Estádio
|José Gomes
|Local
|Amadora, Portugal
|Transmissão
|Disney+
Como chegam Benfica e Estrela da Amadora?
O Benfica chega para o confronto tentando manter a sequência positiva no Campeonato Português. Vice-líder da competição, com 25 pontos, o time busca a quarta vitória seguida para seguir na perseguição ao Porto, que está na primeira colocação.
Na rodada anterior, a equipe venceu o Alverca por 1 a 0. Agora, terá pela frente um adversário que atravessa uma fase complicada na competição.
O Estrela da Amadora ocupa o 12º lugar, com dez pontos, e não vence há quatro rodadas. No compromisso mais recente, a equipe foi derrotada pelo Moreirense por 2 a 1. Jogando em casa, o time tenta interromper a sequência negativa diante de um dos principais clubes do futebol português.
Prováveis escalações
Estrela da Amadora: Léo Linck; Scholze, Luan Patrick, Lekovic e Davin; Jansson, Serra e Zvonarek; Stoica, Antonetti e Marcus.
Benfica: Samuel Soares; Bah, Tomás Araújo, Circati e Dahl; Palhinha, Aursnes e Prestianni; Lukebakio, Pavlidis e Schjelderup