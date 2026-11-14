Futebol

Jogo do Galo hoje: onde vai passar Atlético-MG x Mirassol no Brasileirão

Mirassol e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 14 de novembro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por Anny Malagolini
Atlético-MG onde assistir o jogo dois jogadores em campo
Foto: DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Mirassol e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 14 de novembro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo do Galo será disputado no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP), a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Onde vai passar o jogo do Galo x Mirassol?

O jogo entre Mirassol e Atlético-MG terá transmissão ao vivo pelo Prime Video, plataforma de streaming. Os torcedores também podem acompanhar os lances em tempo real pelo portal ge. Para assistir pelo Prime Video, é necessário ter uma assinatura do serviço. A transmissão pode ser acessada pela televisão ou pelas plataformas digitais disponíveis para assinantes.

O Atlético-MG chega ao confronto depois de uma sequência de seis jogos sem vencer, com cinco derrotas e um empate. A equipe mineira busca a recuperação diante do Mirassol e tenta somar pontos na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

O Galo ocupa a sétima colocação, com 50 pontos, e ainda busca entrar no G-6 do Campeonato Brasileiro. O clube também tem pela frente a decisão da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors, marcada para o dia 21 de novembro.

Do outro lado, o Mirassol ocupa a 14ª posição, com 40 pontos. A equipe paulista venceu a Chapecoense por 2 a 1 na rodada anterior e busca mais um resultado positivo para aumentar a distância em relação à zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

O técnico Rafael Guanaes deve promover mudanças no Mirassol para o confronto. Edson Carioca retorna após cumprir suspensão, enquanto Negueba segue fora por lesão.

A provável escalação do Mirassol tem Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado (Lucas Oliveira) e Reinaldo; Denilson (Wallisson), Neto Moura e Eduardo; Edson Carioca, Alesson e André Luís.

No Atlético-MG, o técnico Eduardo Domínguez tem uma lista de desfalques. Tomás Pérez está suspenso, enquanto Maycon, Alan Franco, Victor Hugo, Reinier e Thiago Borbas estão entre os jogadores indisponíveis por problemas físicos. Preciado também está fora por convocação, assim como Vitão e Pascini, que estão com a Seleção Brasileira Sub-20.

A provável escalação do Atlético-MG é Everson; Natanael, Léo Duarte, Vitor Hugo e Renan Lodi; Kevin Castaño, Javi Cissé, Alexsander (Fred) e Bernard; Tomás Cuello e Mateo Cassierra.

As escalações oficiais devem ser confirmadas pelos clubes antes do início da partida.

Como foi o último confronto entre Mirassol e Atlético-MG?

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2026, o Atlético-MG venceu o Mirassol por 3 a 1, em partida disputada no dia 16 de maio, na Arena MRV. O Galo tenta repetir o resultado positivo neste sábado, desta vez fora de casa.

O confronto deste sábado coloca frente a frente duas equipes com objetivos diferentes na reta final do Brasileirão: o Atlético-MG tenta se aproximar das primeiras posições e garantir uma vaga na Libertadores, enquanto o Mirassol busca somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Jornalista Anny Malagolini
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Tem passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado e Tempo Novo. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Guia do Paulistão 2027

Guia do Paulistão 2027: veja grupos e datas dos jogos

jogo do benfica assistir

Estrela da Amadora x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo deste domingo (8)

Atlético-MG x Grêmio

Jogo do Galo hoje: onde vai passar Atlético-MG x Grêmio na semifinal

Jogadores de Cruzeiro e Bahia disputam a bola em partida no estádio

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro x Bahia pelo Brasileirão

Transmissão jogo do Benfica hoje

Transmissão jogo do Benfica hoje: assistir ao vivo e de graça a Liga Europa

Onde vai passar São Paulo x Corinthians hoje

Onde vai passar São Paulo x Corinthians hoje? Três formas de transmissão

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes