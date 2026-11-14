Mirassol e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 14 de novembro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Jogo do Galo hoje: onde vai passar Atlético-MG x Mirassol no Brasileirão

Jogo do Galo hoje: onde vai passar Atlético-MG x Mirassol no Brasileirão

Mirassol e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 14 de novembro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo do Galo será disputado no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP), a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Onde vai passar o jogo do Galo x Mirassol?

O jogo entre Mirassol e Atlético-MG terá transmissão ao vivo pelo Prime Video, plataforma de streaming. Os torcedores também podem acompanhar os lances em tempo real pelo portal ge. Para assistir pelo Prime Video, é necessário ter uma assinatura do serviço. A transmissão pode ser acessada pela televisão ou pelas plataformas digitais disponíveis para assinantes.

O Atlético-MG chega ao confronto depois de uma sequência de seis jogos sem vencer, com cinco derrotas e um empate. A equipe mineira busca a recuperação diante do Mirassol e tenta somar pontos na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

O Galo ocupa a sétima colocação, com 50 pontos, e ainda busca entrar no G-6 do Campeonato Brasileiro. O clube também tem pela frente a decisão da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors, marcada para o dia 21 de novembro.

Do outro lado, o Mirassol ocupa a 14ª posição, com 40 pontos. A equipe paulista venceu a Chapecoense por 2 a 1 na rodada anterior e busca mais um resultado positivo para aumentar a distância em relação à zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

O técnico Rafael Guanaes deve promover mudanças no Mirassol para o confronto. Edson Carioca retorna após cumprir suspensão, enquanto Negueba segue fora por lesão.

A provável escalação do Mirassol tem Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado (Lucas Oliveira) e Reinaldo; Denilson (Wallisson), Neto Moura e Eduardo; Edson Carioca, Alesson e André Luís.

No Atlético-MG, o técnico Eduardo Domínguez tem uma lista de desfalques. Tomás Pérez está suspenso, enquanto Maycon, Alan Franco, Victor Hugo, Reinier e Thiago Borbas estão entre os jogadores indisponíveis por problemas físicos. Preciado também está fora por convocação, assim como Vitão e Pascini, que estão com a Seleção Brasileira Sub-20.

A provável escalação do Atlético-MG é Everson; Natanael, Léo Duarte, Vitor Hugo e Renan Lodi; Kevin Castaño, Javi Cissé, Alexsander (Fred) e Bernard; Tomás Cuello e Mateo Cassierra.

As escalações oficiais devem ser confirmadas pelos clubes antes do início da partida.

Como foi o último confronto entre Mirassol e Atlético-MG?

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2026, o Atlético-MG venceu o Mirassol por 3 a 1, em partida disputada no dia 16 de maio, na Arena MRV. O Galo tenta repetir o resultado positivo neste sábado, desta vez fora de casa.

O confronto deste sábado coloca frente a frente duas equipes com objetivos diferentes na reta final do Brasileirão: o Atlético-MG tenta se aproximar das primeiras posições e garantir uma vaga na Libertadores, enquanto o Mirassol busca somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento.