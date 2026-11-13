Guia do Paulistão 2027: veja grupos e datas dos jogos

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O Campeonato Paulista de 2027 já tem seus participantes e confrontos da primeira fase definidos. A competição, que será chamada de Paulistão Sil 2027, começa em 10 de janeiro e tem encerramento previsto para 7 de março, conforme o calendário divulgado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

A edição marca os 125 anos do campeonato, disputado pela primeira vez em 1902. O torneio terá 16 equipes e manterá o formato adotado em 2026, com oito partidas para cada clube na primeira fase e classificação geral.

Ao todo, dezesseis clubes disputam a primeira divisão do Campeonato Paulistão em 2027. São eles: Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Botafogo-SP, Capivariano, Ferroviária, Guarani, Juventus, Mirassol, Noroeste, Novorizontino, Portuguesa, Primavera, Red Bull Bragantino e São Bernardo.

Como funcionam os grupos do Paulistão 2027?

Diferentemente do modelo antigo, o Paulistão 2027 não terá quatro grupos fixos com quatro equipes. Os clubes foram distribuídos em quatro potes, utilizados para definir os confrontos da primeira fase. Cada time enfrenta os três adversários do próprio pote e outros cinco clubes dos demais potes, totalizando oito partidas.

A divisão ficou assim:

Pote A

Corinthians

Palmeiras

Santos

São Paulo

Pote B

Novorizontino

Portuguesa

Red Bull Bragantino

Capivariano

Pote C

Guarani

Botafogo-SP

Mirassol

Primavera

Pote D

São Bernardo

Noroeste

Juventus

Ferroviária

Como funciona o regulamento do Campeonato Paulista 2027?

O regulamento do Paulista prevê uma primeira fase com oito rodadas e classificação geral, na qual os 16 participantes disputam vagas nas quartas de final. E os oito melhores colocados avançam para a fase eliminatória. Os confrontos seguem a ordem da classificação: primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra sexto e quarto contra quinto.

As quartas de final e as semifinais estão previstas para serem disputadas em partida única, com mando de campo da equipe de melhor campanha.

A definição da final ainda depende de ajustes no calendário. A FPF trabalha com a possibilidade de realizar a decisão em dois jogos, mas a confirmação depende da disponibilidade de datas dos clubes envolvidos em competições sul-americanas.

Os dois times com pior campanha na primeira fase serão rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista.

Quais são os confrontos da primeira fase do Paulistão 2027?

A Federação Paulista de Futebol realizou o sorteio dos 64 confrontos da primeira fase em 10 de novembro de 2026. Confira os adversários de cada equipe:

Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, Noroeste, Botafogo-SP, Primavera, Novorizontino e Capivariano.

Palmeiras, São Paulo, Santos, Noroeste, Botafogo-SP, Primavera, Novorizontino e Capivariano. Palmeiras: Corinthians, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Capivariano, Guarani, Primavera e Ferroviária.

Corinthians, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Capivariano, Guarani, Primavera e Ferroviária. São Paulo: Corinthians, Palmeiras, Santos, São Bernardo, Mirassol, Botafogo-SP, Portuguesa e Novorizontino.

Corinthians, Palmeiras, Santos, São Bernardo, Mirassol, Botafogo-SP, Portuguesa e Novorizontino. Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Juventus, Guarani, Mirassol, Red Bull Bragantino e Portuguesa.

Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Juventus, Guarani, Mirassol, Red Bull Bragantino e Portuguesa. Novorizontino: Corinthians, São Paulo, Capivariano, Red Bull Bragantino, Portuguesa, Juventus, São Bernardo e Botafogo-SP.

Corinthians, São Paulo, Capivariano, Red Bull Bragantino, Portuguesa, Juventus, São Bernardo e Botafogo-SP. Portuguesa: São Paulo, Santos, Mirassol, Juventus, Ferroviária, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Capivariano.

São Paulo, Santos, Mirassol, Juventus, Ferroviária, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Capivariano. Red Bull Bragantino: Santos, Palmeiras, Guarani, Noroeste, Ferroviária, Novorizontino, Portuguesa e Capivariano.

Santos, Palmeiras, Guarani, Noroeste, Ferroviária, Novorizontino, Portuguesa e Capivariano. Capivariano: Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Red Bull Bragantino, Primavera, São Bernardo, Novorizontino e Noroeste.

Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Red Bull Bragantino, Primavera, São Bernardo, Novorizontino e Noroeste. Primavera: Corinthians, Palmeiras, Capivariano, Noroeste, São Bernardo, Botafogo-SP, Mirassol e Guarani.

Corinthians, Palmeiras, Capivariano, Noroeste, São Bernardo, Botafogo-SP, Mirassol e Guarani. Mirassol: São Paulo, Santos, Portuguesa, Juventus, Ferroviária, Botafogo-SP, Guarani e Primavera.

São Paulo, Santos, Portuguesa, Juventus, Ferroviária, Botafogo-SP, Guarani e Primavera. Botafogo-SP: Corinthians, São Paulo, Novorizontino, São Bernardo, Juventus, Mirassol, Guarani e Primavera.

Corinthians, São Paulo, Novorizontino, São Bernardo, Juventus, Mirassol, Guarani e Primavera. Guarani: Santos, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Ferroviária, Noroeste, Botafogo-SP, Mirassol e Primavera.

Santos, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Ferroviária, Noroeste, Botafogo-SP, Mirassol e Primavera. Ferroviária: Palmeiras, Portuguesa, Red Bull Bragantino, Mirassol, Guarani, São Bernardo, Juventus e Noroeste.

Palmeiras, Portuguesa, Red Bull Bragantino, Mirassol, Guarani, São Bernardo, Juventus e Noroeste. Juventus: Santos, Novorizontino, Portuguesa, Botafogo-SP, Mirassol, São Bernardo, Ferroviária e Noroeste.

Santos, Novorizontino, Portuguesa, Botafogo-SP, Mirassol, São Bernardo, Ferroviária e Noroeste. São Bernardo: São Paulo, Novorizontino, Capivariano, Botafogo-SP, Primavera, Juventus, Ferroviária e Noroeste.

São Paulo, Novorizontino, Capivariano, Botafogo-SP, Primavera, Juventus, Ferroviária e Noroeste. Noroeste: Corinthians, Red Bull Bragantino, Capivariano, Guarani, Primavera, São Bernardo, Juventus e Ferroviária.

Qual é a data do Paulistão 2027?

O Campeonato Paulistão começa em 10 de janeiro de 2027 e tem encerramento previsto para 7 de março. A competição terá 11 datas disponíveis no calendário, sendo oito para a primeira fase e as demais destinadas às etapas eliminatórias.

A tabela detalhada, com horários, estádios e datas de cada confronto, ainda será divulgada pela Federação Paulista de Futebol. Mas já sabemos que uma das mudanças anunciadas para 2027 é a ampliação do intervalo das partidas, que passará de 15 para 18 minutos. A proposta foi aprovada pelos clubes e tem como objetivo garantir mais tempo efetivo para os jogadores nos vestiários, considerando o deslocamento entre o campo e as instalações.

O campeonato também completa 125 anos em 2027 e terá a Sil Cabos Elétricos como patrocinadora principal, incorporada ao nome oficial da competição.

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