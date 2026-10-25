Como se sairão Barcelona e Real Madrid hoje? Veja como assistir

Onde vai passar o jogo Barcelona x Real Madrid hoje: única forma de transmi

Onde vai passar o jogo Barcelona x Real Madrid hoje: única forma de transmi

Barcelona e Real Madrid entram em campo neste domingo (25) para o primeiro El Clásico da temporada 2026/27. O confronto será disputado no Camp Nou, em Barcelona, pela La Liga, o Campeonato Espanhol, e reúne dois dos clubes mais populares do futebol mundial.

O clássico promete movimentar a rodada do Campeonato Espanhol. De um lado, o Barcelona aposta no ataque e na força de seu elenco. Do outro, o Real Madrid busca superar o rival em um dos jogos mais aguardados do calendário europeu.

Onde assistir Barcelona x Real Madrid ao vivo?

A partida de Barcelona x Real Madrid está marcada para as 16h, no horário de Brasília. No Brasil, os torcedores podem acompanhar a transmissão pela CazéTV, no YouTube. Para assistir, basta acessar a plataforma e procurar a transmissão da partida.

Quem quiser assistir ao clássico sem pagar por uma assinatura pode acessar o YouTube e procurar o canal oficial da CazéTV.

O procedimento é simples:

Abra o YouTube no celular, computador ou televisão conectada à internet.

Pesquise por CazéTV.

Entre no canal oficial e procure a transmissão de Barcelona x Real Madrid.

Acesse a live no horário da partida.

A transmissão pelo YouTube permite acompanhar o jogo em diferentes dispositivos. É recomendável entrar no canal alguns minutos antes do apito inicial para verificar se a live já está disponível.

O que esperar de Barcelona x Real Madrid?

O El Clásico costuma ser marcado pela rivalidade histórica, pela presença de grandes jogadores e pela disputa direta entre duas das principais forças do futebol espanhol. O Barcelona chega ao confronto apostando na velocidade de seu ataque e na capacidade de controlar a posse de bola. Lamine Yamal e Raphinha estão entre os nomes que podem fazer a diferença para a equipe catalã.

O Real Madrid, por sua vez, tem jogadores capazes de decidir a partida em poucos lances. Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Federico Valverde são algumas das referências do elenco merengue.

A estratégia também pode pesar no resultado. O Barcelona costuma pressionar a saída de bola e adiantar suas linhas defensivas, enquanto o Real Madrid pode explorar os espaços deixados pelo adversário para acelerar os contra-ataques.

Por se tratar de um confronto entre rivais diretos, o resultado pode ter impacto na disputa pelas primeiras posições da La Liga.

A expectativa é de um jogo intenso, com oportunidades para os dois lados.