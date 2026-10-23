Perdeu! Flamengo é eliminado pelo Estudiantes nos pênaltis e dá adeus à Libertadores

Perdeu! Flamengo é eliminado pelo Estudiantes nos pênaltis e dá adeus à Libertadores

O Flamengo está eliminado da Copa Libertadores 2026. O Rubro-Negro empatou por 0 a 0 com o Estudiantes nesta quinta-feira, 22 de outubro, no Maracanã, mas perdeu por 3 a 2 na disputa de pênaltis e deu adeus à competição. Mesmo com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, o time carioca não conseguiu balançar as redes e acabou superado nas cobranças.

Com a classificação, o Estudiantes avança à final da Libertadores e terá o Palmeiras como adversário na decisão.

Como foi Flamengo x Estudiantes

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e pela disputa intensa no meio-campo. Jogando em casa, o Flamengo tentou assumir o controle das ações ofensivas, enquanto a equipe argentina apostou nas bolas paradas e nas tentativas de surpreender a defesa rubro-negra.

A primeira oportunidade do Flamengo surgiu aos sete minutos. Pedro fez o pivô e deixou a bola para Lucas Paquetá, que finalizou cruzado, mas mandou para fora. Pouco depois, o Estudiantes respondeu em uma cobrança de escanteio. Pírez cabeceou, a bola desviou e Rossi precisou trabalhar para evitar o gol argentino.

Aos 32 minutos, Pedro voltou a levar perigo. O atacante recebeu, driblou a marcação dentro da área e finalizou cruzado, mas não acertou o alvo. Apesar das tentativas dos dois lados, o placar permaneceu zerado até o intervalo.

Estudiantes tem jogador expulso no segundo tempo

Na volta do intervalo, o Flamengo aumentou a pressão em busca do gol que poderia encaminhar a classificação. Aos 49 minutos, Baltasar Rodríguez recebeu o segundo cartão amarelo após cometer falta em Samuel Lino e foi expulso, deixando o Estudiantes com dez jogadores.

Com superioridade numérica, o time comandado por Leonardo Jardim passou a buscar mais espaços no ataque. Lucas Paquetá teve uma boa oportunidade em cobrança de falta, mas Muslera fez a defesa.

O goleiro argentino voltou a aparecer aos 82 minutos, quando defendeu uma cabeçada de Gonzalo Plata após passe de Paquetá. O Flamengo também tentou com Ayrton Lucas, que arriscou de fora da área, mas mandou a bola para fora.

Apesar da pressão nos minutos finais, o Rubro-Negro não conseguiu superar a defesa adversária. Após cinco minutos de acréscimos, o árbitro Gustavo Tejera encerrou a partida com o placar em 0 a 0, levando a decisão para os pênaltis.

Flamengo perde nos pênaltis e dá adeus à Libertadores

A disputa começou com Arrascaeta convertendo a primeira cobrança do Flamengo. Sosa também marcou para o Estudiantes e deixou tudo igual.

Na sequência, Jorginho desperdiçou sua tentativa, defendida por Muslera. Cetré teve a chance de colocar os argentinos em vantagem, mas isolou a bola após a arbitragem determinar a repetição da cobrança por causa de um escorregão.

O goleiro do Estudiantes voltou a fazer a diferença ao defender a cobrança de Lucas Paquetá. Do outro lado, Mancuso converteu e colocou a equipe argentina em vantagem.

Léo Pereira marcou para o Flamengo, mas Palacios também balançou as redes para o Estudiantes. Na cobrança decisiva do Rubro-Negro, Bruno Henrique parou novamente em Muslera, que garantiu a vitória argentina por 3 a 2 nos pênaltis.

Com o resultado, o Flamengo se despede da Libertadores, enquanto o Estudiantes confirma a classificação para a final contra o Palmeiras.